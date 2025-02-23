الصحة: العزلة الاجتماعية تزيد من مخاطر الوفاة المبكرة

نصحت وزارة الصحة بضرورة تجنب العزلة الاجتماعية لأنها تؤثر على الصحة البدنية والنفسية وتسبب القلق والاكتئاب.

العزلة الاجتماعية تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

أكدت وزارة الصحة أن العزلة الاجتماعية تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30% وتزيد من مخاطر الوفاة المبكرة بنسبة 25%.

وخصصت وزارة الصحة الخط الساخن لاستشارة أطباء الصحة النفسية: ١٦٣٢٨

بدورها كشفت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية والإدمان بوزارة الصحة عن أهم الأمراض التي تصيب الإنسان بسبب الضغوط النفسية

أمراض تحدث بسبب الضغوط النفسية

وقالت إن أهم هذه الأمراض تشمل: ارتفاع ضغط الدم والنحافة والسمنة وتساقط الشعر وأمراض القولون.

فيما حذرت الأمين العام لأمانة الصحة النفسية والإدمان من استمرار الضغوط النفسية على الإنسان، حيث تسبب زيادة هرمون الكورتيزول.

أمراض تحدث بسبب الضغوط النفسية

وقالت إن أهم هذه الأمراض تشمل: ارتفاع ضغط الدم والنحافة والسمنة وتساقط الشعر وأمراض القولون.

فيما حذرت الأمين العام لأمانة الصحة النفسية والإدمان من استمرار الضغوط النفسية على الإنسان، حيث تسبب زيادة هرمون الكورتيزول.

زيادة نسبة الكورتيزول تسبب الإصابة بالأمراض النفسية

وأشارت الأمين العام للصحة النفسية إلى أن زيادة نسبة الكورتيزول تسبب الإصابة بالأمراض النفسية والأمراض المزمنة منها القلب والسكر والضغط وقرحة في المعدة وغيرها.

نصائح للحماية من الإصابة بمرض الاكتئاب

ووجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من الإصابة بمرض الاكتئاب منها:



١- استمر في الأنشطة التي اعتدت أن تستمتع بها.



٢- ابق على اتصال بالأصدقاء وأفراد الأسرة.



٣- مارس الرياضة بانتظام حتى لو كان المشي لمسافات قصيرة.



٤- التزم بعادات التغذية الصحية والنوم المنتظمة قدر الإمكان.



٥- تجنب المشروبات الكحولية والمواد المخدرة.



٦- تحدث إلى شخص تثق به عن مشاعرك.



٧- اطلب مساعدة من طبيب مختص للخروج من هذه الحالة.

ويؤدي مرض الاكتئاب إلى أعراض مزاجية تجعل الإنسان يشعر بالأسى والحزن الشديد لفترة لا تقل عن أسبوعين باستمرار في معظم أوقات اليوم أن لم يكن اليوم بأكمله.

أعراض مرض الاكتئاب

وقال الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس إن مرض الاكتئاب يشعر فيه الإنسان المصاب بالاكتئاب بفقدان الطاقة والشغف والاستمتاع بالحياة ويعانى مريض الاكتئاب من عدة أعراض منها اضطراب في النوم وعدم القدرة على النوم، مؤكدا أن أهم مؤشر للإصابة بمرض الاكتئاب هو الاستيقاظ قبل الموعد الطبيعي للإنسان ولا يستطيع النوم بعد الاستيقاظ.

وتابع أستاذ الطب النفسي حديثه لـ"فيتو" بأن أعراض الإصابة بالاكتئاب تشمل فقدان الشهية يسبب فقدان الوزن، أو زيادة في الشهية تسبب زيادة الوزن.

علاج مرض الإكتئاب

وأكد أنه إذا لم يعالج الاكتئاب سريعا يؤدي لأفكار سلبية وسوداوية قد تصل في الحالات الشديدة إلى نوع من اليأس وجلد الذات وإحساس بأن الحياة سوداء وعدم وجود أمل في أن تتحسن حالته ويتمنى الموت كعلاج لألم نفسي كما يصاب المريض بأفكار انتحارية.

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