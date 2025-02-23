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رونالدو ينشر صورة بالزي الوطني السعودي مع الأمير محمد بن سلمان ويعلق

رونالدو ومحمد بن
رونالدو ومحمد بن سلمان، فيتو

بصورة واحدة نشرها على حسابه في منصة "إكس"، أشعل ساحر الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو قلوب العديد من متابعيه لا سيما في السعودية.

فقد نشر النجم الرياضي، الذي يواصل اللعب مع نادي النصر السعودي، صورة على حسابه في "إكس" بوقت متأخر ليل السبت الأحد، تجمعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

يوم التأسيس


وكتب فوقها معلقًا على حسابه الذي يتابعه نحو 115 مليون مستخدم: "يسعدني أن أحتفل بـ  يوم التأسيس مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

كما أضاف: "يشرفني حضور حفل كأس السعودية لسباق الخيل في الرياض".

وظهر اللاعب العالمي ابن الأربعين عامًا بالثوب الأبيض، واقفًا إلى جانب ولي العهد السعودي.

أتى ذلك، بينما احتفلت مختلف مناطق المملكة أمس بـ"يوم التأسيس"، عبر فعاليات متنوعة، حيث ارتدى الأطفال الأزياء التراثية والشعبية، وأطلقوا الأهازيج فرحًا بتلك المناسبة.

يذكر أن رونالدو كان احتفل مطلع الشهر الحالي بعيد ميلاده الأربعين، كاشفا عن خططه المستقبلية بعد الاعتزال وترك المستطيل الأخضر، إذ أعرب عن أمله بأن يمتلك ويدير عددا من الأندية الرياضية لكرة القدم.

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كريستيانو رونالدو السعودية ساحر الكرة البرتغالي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

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