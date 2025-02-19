طائرة كريستيانو رونالدو تتعرض لعطل خطير

أثارت تقارير صحفية إنجليزية الجدل خلال الساعات الماضية، بشأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بعدما شوهدت طائرته الخاصة تهبط في مطار مانشستر.

طائرة رونالدو ، فيتو

حقيقة عودة رونالدو لمانشستر يونايتد

ونشر حساب مطار مانشستر، عبر منصة "إكس"، فيديو شوهد من خلاله طائرة رونالدو الخاصة، وهي متوقفة في المطار، دون تدوين أي تفاصيل.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة، أثارت جدلا حول ما إذا كان رونالدو سيعود في أي وقت قريب لمانشستر يونايتد، أم أن تواجده في المدينة كان لإنجاز أمر آخر.

سبب عطل طائرة رونالدو

وتبين لاحقا أن الطائرة الخاصة للنجم البرتغالي، والتي تبلغ قيمتها 61 مليون جنيه إسترليني، واجهت مشكلة فنية غير متوقعة أثناء تواجدها في مطار مانشستر، حيث تم اكتشاف شق في إحدى نوافذها، ما استدعى بقاءها على الأرض منذ الجمعة حتى بعد ظهر الثلاثاء لإجراء الإصلاحات اللازمة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب التقارير، وصل المهندسون إلى موقع الطائرة لإجراء الفحوصات، وفي انتظار استبدال الجزء المتضرر.

ووثقت صور التقطت في المطار وجود الطائرة بجوار أخرى تقل فريق مانشستر سيتي إلى مدريد لمواجهة الفريق "الملكي" في دوري أبطال أوروبا.

طائرة الأسطورة البرتغالي رونالدو ، فيتو

هل كان رونالدو على متن الطائرة أثناء اكتشاف عطلها؟

ورغم هبوط الطائرة في المدينة التي شهدت محطات بارزة في مسيرة رونالدو، إلا أن التقارير أكدت أن الأسطورة البرتغالي لم يكن على متنها، خصوصا أنه شارك بعد 24 ساعة فقط في فوز النصر السعودي نظيره الأهلي (3-2)، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، ضمن الجولة 20 من دوري روشن

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، من المتوقع أن تبقى الطائرة في المطار لحين الانتهاء من عمليات الصيانة.

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