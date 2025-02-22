رغم وجود رونالدو، رقم كارثي يطارد النصر بالدوري السعودي بعد الخسارة أمام الاتفاق

سقط فريق النصر في فخ الخسارة أمام الاتفاق، بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي.

بهذا السقوط، خسر النصر 19 نقطة بعد مرور 21 جولة من الموسم الجاري في دوري روشن.



وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن "هذا المعدل أقل بنقطة واحدة من النقاط التي خسرها النصر على مدار الموسم الماضي بأكمله (20 نقطة)".

ويبرهن ذلك على صعوبة وقوة المنافسة خلال الموسم الجاري؛ حيث يسعى كل من الاتحاد والهلال لخطف اللقب، ويأتي من خلفهما النصر والقادسية.

ويتبقى 13 مباراة على نهاية بطولة الدوري؛ حيث يتصدر الاتحاد، الترتيب بـ52 نقطة، وخلفه الهلال بفارق 4 نقاط أقل (48)، ثم القادسية (47).

وأحرز هدف النصر الأول أيمن يحيى في الدقيقة 49.

وأضاف آل فتيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 65.

بينما أحرز هدف الاتفاق الأول فاينالدوم في الدقيقة 55.

وأحرز آل فتيل هدفا في مرماه مع الدقيقة 82.

وأحرز الاتفاق الهدف الثالث له في الدقيقة 89 عن طريق فاينالدوم.

تشكيل النصر ضد الاتفاق

حراسة المرمى: بينتو.

الدفاع: بوشل، آل فتيل، لابورت وقشيش.

الوسط: بروزوفيتش، على الحسن وأيمن يحيى.

الهجوم: ساديو ماني، رونالدو، وجون دوران.

ويحتل النصر المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة في المقابل يوجد الاتفاق في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

كان نادي النصر قد ضمن التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 17 نقطة خلف الأهلي الوصيف الذي يمتلك 22 نقطة والهلال المتصدر.

ويعاني الاتفاق على المستوى المحلي من تذبذب النتائج فخسر في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف بعدما فاز في الجولة السابقة لها بهدفين نظيفين عل مستضيفه الأخدود.

وسبق والتقى الفريقان 24 مرة بالدوري استطاع النصر الفوز في 11 مباراة مقابل 7 انتصارات لفريق الاتفاق بينما سيطر التعادل في 6 مباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.