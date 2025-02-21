كريستيانو رونالدو يقود هجوم النصر أمام الاتفاق بالدوري السعودي

أعلن الجهاز الفني لفريق النصر التشكيل الأساسي لفريقه أمام الاتفاق، والتي تقام اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي.



تشكيل النصر ضد الاتفاق



حراسة المرمى: بينتو.

الدفاع: بوشل، آل فتيل، لابورت وقشيش.

الوسط: بروزوفيتش، على الحسن وأيمن يحيي.

الهجوم: ساديو ماني، رونالدو، وجون دوران.

ويحتل النصر المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة بفارق الأهداف عن القادسية صاحب المركز الرابع، في المقابل يتواجد الاتفاق في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

كان نادى النصر قد ضمن التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 17 نقطة خلف الأهلي الوصيف الذي يمتلك 22 نقطة والهلال المتصدر.

ويعانى الاتفاق على المستوى المحلي من تذبذب النتائج فخسر في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف بعدما فاز في الجولة السابقة لها بهدفين نظيفين عل مستضيفه الأخدود.

وسبق والتقى الفريقان 23 مرة بالدوري استطاع النصر الفوز في 11 مباراة مقابل 6 انتصارات لفريق الاتفاق بينما سيطر التعادل في 6 مباريات.

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