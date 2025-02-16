مدرب ليفربول: محمد صلاح مثل رونالدو وقدوة للجميع داخل النادي

أشاد مدرب ليفربول آرني سلوت بنجم الفريق محمد صلاح، مشيرًا إلى أن الدولي المصري يشبه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مدرب ليفربول يتغنى بصلاح

وقال سلوت في تصريحات لصحيفة ميرور البريطانية: "تفاني محمد صلاح لا يتزعزع في لياقته البدنية يسمح له بالوصول إلى مستويات التميز على غرار كريستيانو رونالدو حتى لو كان يلعب كل 72 ساعة".

وتابع: "لا يوجد نموذج أفضل لنجوم ليفربول الشباب الناشئين الذين سيكونون في آنفيلد بعد فترة طويلة أفضل من صلاح".

وقالت ميرور إن سلوت يستمتع بكل لحظة إلى جانب النجم البالغ من العمر 32 عامًا، ويشاهد التألق المتلألئ الذي يجلبه صلاح إلى العمل كل يوم.

ليفربول يتطلع إلى العودة إلى طريق الانتصارات ضد وولفرهامبتون بعد هزيمته المفاجئة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بليموث والتعادل الدراماتيكي 2-2 مع إيفرتون.

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