الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب ليفربول: محمد صلاح مثل رونالدو وقدوة للجميع داخل النادي

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد مدرب ليفربول آرني سلوت بنجم الفريق محمد صلاح، مشيرًا إلى أن الدولي المصري يشبه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مدرب ليفربول يتغنى بصلاح

وقال سلوت في تصريحات لصحيفة ميرور البريطانية: "تفاني محمد صلاح لا يتزعزع في لياقته البدنية يسمح له بالوصول إلى مستويات التميز على غرار كريستيانو رونالدو حتى لو كان يلعب كل 72 ساعة".
وتابع: "لا يوجد نموذج أفضل لنجوم ليفربول الشباب الناشئين الذين سيكونون في آنفيلد بعد فترة طويلة أفضل من صلاح".

وقالت ميرور إن سلوت يستمتع بكل لحظة إلى جانب النجم البالغ من العمر 32 عامًا، ويشاهد التألق المتلألئ الذي يجلبه صلاح إلى العمل كل يوم.

 ليفربول يتطلع إلى العودة إلى طريق الانتصارات ضد وولفرهامبتون بعد هزيمته المفاجئة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بليموث والتعادل الدراماتيكي 2-2 مع إيفرتون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرتغالي كريستيانو رونالدو محمد صلاح ليفربول مدرب ليفربول كريستيانو رونالدو

مواد متعلقة

الاتحاد يكتسح الوحدة برباعية ويواصل صدارة الدوري السعودي

6 أرقام قياسية لعمر مرموش بعد تسجيل هاتريك في الدوري الإنجليزي (انفوجراف)

عمر مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

تكشف ما يتم خلف الكواليس، رسالة مفاجئة من وكيل محمد صلاح لمدرب ليفربول

ads

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بتجديد تعيين اللواء خيرت بركات رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 25

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد 16 فبراير 2025

محمد صلاح يستهدف رقمين قياسيين أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

سائق يذبح شقيقه بسبب خلافات مالية في سوهاج

أخبار مصر: مواعيد الدراسة فى رمضان، الأهلي يجهز حملة إعلانية للشناوي، الليمون بـ 43 جنيهًا، حقيقة وفاة ملك المغرب

أسعار السمك اليوم، البلطي الأسواني يبدأ من 30 جنيهًا في سوق العبور

رئيس قبرص: السيسي قاد جهودًا دبلوماسية بارزة لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد بغزة

منوعات

المزيد

إثر تحدٍّ خطير على "تيك توك".. حكاية شاب مغربي ابتلعته الأمواج

بسبب الخلاف على مركز صحي، اشتباكات قبلية في اليمن تسقط قتيلين

اختفاء 151 مليون دولار من أموال إطعام الجيش الأمريكي

وكالة الأمن النووي الأمريكية تفقد التواصل مع موظفيها المفصولين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا تقول الملائكة للكافرين يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية