مقتل طيار أمريكي وإصابة آخر بإطلاق نار في قاعدة عسكرية

أعلنت قاعدة كيرتلاند الجوية الأمريكية مقتل طيار واحد، وإصابة آخر، في حادث إطلاق نار بالقاعدة التي تتخذ نيو مكسيكو مقرًا لها.

وقالت القاعدة الجوية، في بيان على موقعها الإلكتروني: "وقع حادث في قاعدة كيرتلاند الجوية بالقرب من ممر ترومان أدى إلى مطاردة خارج القاعدة أسفرت عن إصابة طيار ومقتل آخر".

وأضافت أن طيارًا أصيب برصاصة في المعصم نتيجة الحادث، وتم نقله إلى المستشفى في البداية، قبل مغادرته لاحقًا، فيما تم العثور على الطيار الثاني ميتًا في مكان الحادث.

وقالت إن السلطات المحلية تجري تحقيقات في الحادث بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولم تتوفر معلومات حتى الآن حول اعتقال المشتبه بهم.

ويشار إلى أن القاعدة مغلقة مؤقتًا، لكن لا يوجد خطر عام بسبب الحادث.

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