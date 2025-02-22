بعد إنكاره لقاء وزير الخزانة الأمريكي وزيلينسكي، مستشار باليونسيف يكشف مرضا يصيب ترامب

كشف الدكتور رشاد حامد، مستشار منظمة اليونسيف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصاب بمرض الميثومانيا، وهو مرض الكذب القهري، الذي كشفه حديث ترامب عن لقاء زيلينسكي ووزير الخزانة الأمريكي.

ترامب مصاب بمرض يجعله ينكر الحقائق



وأكد مستشار منظمة اليونسيف أنه برغم لقاء وزير الخزانة الأمريكية للرئيس الأوكراني زيلنيسكي، لكن ترامب أنكر ذلك، مؤكدًا أن اللقاء بينهما لم يتم، وأن زيلينسكي اعتذر عن مقابلة وزير الخزانه الأمريكية لأنه كان نائمًا، لكن صور اللقاء كشفت عدم صدق رواية الرئيس الأمريكي.

لقاء زيلينسكي ووزير الخزانة الأمريكي، فيتو



وقال الدكتور رشاد حامد عن مرض ترامب: " ميثومانيا.. لم يعد لدي شك أن ترامب مصاب بالميثومانيا، حيث يقوم بالكذب وتلفيق قصص وأحداث غير حقيقية، وايضا اظنه مصابا باضطراب الشخصية الحدية."

وتابع رشاد حامد قائلًا: "أمس قابل وزير المالية الأمريكي زيلينسكي، وفي نفس اليوم اختلق ترامب قصة ان وزير المالية لم يلتقي بزلينسكي لانه كان نائم، وانه تعرض للاهانة في كييف."

ترامب ينكر لقاء وزير خزانته بزيلينسكي



الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ذكر أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تعرض للغهانة، وأن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنيسكي لم يقابله، حيث قال ترامب: إن "زيلينسكي كان نائما"، مشيرًا لتعرض سكوت بيسنت لمعاملة غير لائقة، خلال زيارته لكييف وعاد خالي الوفاض.

ترامب وزيلينسكي، فيتو



وقال ترامب إن "سكوت بيسنت ذهب إلى أوكرانيا، وتمت معاملته معاملة غير لائقة، لأنهم ببساطة قالوا له زيلنسكي كان نائمًا وغير متاح للقائه، سافر ساعات طويلة في القطار وهي رحلة خطيرة، نحن نتحدث عن وزير الخزانة، ذهب هناك للحصول على توقيع علي وثيقة، وعندما وصل عاد خالي الوفاض، ولم يوقعوا الوثيقة"

وتابع ترامب قائلًا: "أما بالنسبة لأوروبا فهم يسددون أموالهم، إنها قرض فكر في ذلك، ويجب علينا أن نضيف قرضًا أيضًا، لكن كانت لدينا إدارة فاشلة"

أعراض مرض الميثومانيا الكذب القهري



الجدير بالذكر أن الحالة المرضية التي تُعرف باسم "الميثومانيا"، والتي تعني "الكذب القهري"، والمصاب بالكذب القهري يعرف كيف يجذب من حوله ويلفت انتباههم، ويجعلهم يصدقون ما يقوله ويقوم بمتابعة ردات فعلهم وتعابير وجووههم، وقد ظهرت أول حالة مرضية عام 1891 في ألمانيا.

وتوضح الأبحاث الطبية أن مرض الميثومانيا يعرف بأنه داء نفسي مزمن، يدفع صاحبه إلى اختلاق بعض القصص، ويبالغ بشدة في وصف الأحداث التي تدور حوله، ويكون الهدف الأول من هذا الكذب هو إشباع رغباته النفسية، وعادة ما تكون القصص التي يختلاقها مبنية على وقائع حقيقية، وقد يكون المريض على علم بأنه يكذب، ويعتقد أنه يقول الحقيقة، وفي بعض الحالات المرضية تكون تلك الحقيقة مجرد كذبة، ومع التكرار تصبح الكذبة حقيقة في نظر صاحبها، وفي هذه الحالة يكون المريض واقعًا تحت تأثير ما يُعرف بـ "الذاكرة الكاذبة".

ترامب مصاب بمرض الكذب القهري، فيتو

وعن علامات إصابة الإنسان بـ "مرض الميثومانيا"، وتظهر على مرضى بعض العلامات، حيث يتمحور حديثه حول ذاته، ويُلاحظ أنه يتحدث عن بطولاته وشجاعته وعلاقاته بأصحاب الشأن والشهرة، التي لم تحدث غالبًا إلا في مخيلته، ويقوم مريض الميثومانيا بتصوير نفسه على أنه ضحية ظلم الآخرين له، وأن معاناته لم يمر بها أحدًا قبله، ولا يستطيع أحد حل هذه المعاناة.

ويبالغ مريض الكذب القهري في العديد من الأمور بشدة، ولا يقبل نصائح أحد والسبب في ذلك أنه لا يريد أن يخرج من قوقعة الوهم التي حبس نفسه فيها.

علامات مرض الكذب القهري



ومن علامات مريض الكذب القهري نجد انه يظهر عليه، فعندما يكذب الإنسان يفرز الجسم مادة الأدرينالين التي تتدفق إلى الشعيرات الدموية للأنف، مما يدفع الشخص للمس أنفه، كما تُسبب مادة الأدرينالين تهييج الغدد اللعابية ثم تجفيفها بصورة متواترة، مما يؤدي إلى ابتلاع الريق من حين لآخر، وأيضًا يضع الشخص يده على فمه أو ذقنه أثناء الحديث، كما نجد أن المريض يتهرب من التواصل البصري مع المستمع، ويتنفس بصورة أسرع من المعتاد، ويتعرق ويكثر في الإرماش.

أشار بعض المتخصصيين النفسيين إلى أن مرضى الميثومانيا لا يستطيعون السيطرة على شغفهم بالكذب، ويشعرون بالراحة عندما يؤثرون الكذب على الحقيقة، كما أنهم يكذبون في الأمور المهمة والأمور الغير بنفس الدرجة، كما أنهم لا يملكون دوافع خفية خلف كذبهم، والمصابين بالكذب القهري يواجهون صعوبة بالغة في قول الحقيقة، حتى بعد أن ينكشف أمرهم، فبعضهم يبرر كذبته بأنه لم يكن يعرف، والبعض الآخر يواجه كذبته بالجدال.







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