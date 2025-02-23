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رياضة

محمد الشامي يسافر إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي

محمد الشامي، فيتو
محمد الشامي، فيتو

يغادر محمد الشامي، مهاجم فريق المصري البورسعيدي، مطار القاهرة في الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد متجها إلى ألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي.


وكان الشامي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ أكثر من شهر تقريبا خلال مباراة الفريق أمام نظيره فريق فاركو بـالدوري الممتاز والتي انتهت بفوز المصري بهدف للا شيء في الـ16 يناير الماضي

 

إصابة محمد الشامي بقطع في الرباط الصليبي 

وأثبتت تقارير الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي التي خضع لها محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، الأمر الذي يحتاج معه اللاعب لتدخل جراحي لإعادة بناء الرباط المقطوع.

 

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محمد الشامي المصري البورسعيدي ألمانيا الرباط الصليبي

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