الدوري الممتاز، الإسماعيلي يخطف نقطة غالية ويعرقل المصري

الدوري الممتاز، تعادل فريق المصري البورسعيدي ونظيره الإسماعيلي سلبيا في ديربي القناة في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز باستاد الجيش ببرج العرب.

مباراة المصري والإسماعيلى

وتبادل الفريقان الفرص والسيطرة خلال المباراة ولكن دون الوصول للشباك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ولعب المصري بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب باهر المحمدي.

موقف المصري والإسماعيلي

ويحتل المصري المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من 15 مباراة و6 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة من 15 مباراة و3 انتصارات و4 تعادلات و8 هزائم.

تشكيل المصري لمباراة الاسماعيلي

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه بمواجهة الإسماعيلى في ديربي القناة وجاء كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد ، باهر المحمدي، محمد هاشم ، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون ايبوكا.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي ، كريم العراقي، خالد صبحي ، عمرو سعداوي، خالد الغندور، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، أحمد شرف، فخر الدين بن يوسف،

تشكيل الإسماعيلي أمام المصري

حراسة المرمى: كمال السيد. خط الدفاع: عبدالله السعيد، محمد عمار، عماد حمدي، عبد الكريم مصطفى. خط الوسط: نادر فرج، عبد الرحمن الدح، محمد عبد السميع، حاتم سكر. خط الهجوم: محمد زيدان، مروان حمدي

.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري

إنبى 1-0 سموحة (انتهت)

فاركو 0-0 مودرن سبورت (انتهت)

البنك الأهلي 3-2 الاتحاد السكندري (انتهت)

بتروجيت 2-2 حرس الحدود (انتهت)

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الاهلى ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد إف سي ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل استكمال مباريات الجولة الـ 15 اليوم السبت ومواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك وديربي القناة

1- بيراميدز 33 نقطة

2- الأهلي 32 نقطة

3- الزمالك 27 نقطة

4- البنك الأهلي 25 نقطة

5- المصري البورسعيدي 23 نقطة

6- حرس الحدود 22 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

8- طلائع الجيش 20 نقطة

9- بتروجيت 19 نقطة

10- فاركو 19 نقطة

11- الاتحاد السكندري 18 نقطة

12- سموحة 17 نقطة

13- زد اف سي 16 نقطة

14- غزل المحلة 14 نقطة

15- إنبي 12 نقطة

16- الإسماعيلي 12 نقطة

17- الجونة 10 نقاط

18- مودرن سبورت 9 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.