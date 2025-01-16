الدوري الممتاز، بابا بادجي ومحمد الشامي يقودان هجوم المصري أمام فاركو

الدوري الممتاز، أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الثامنة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيل المصري امام فاركو

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي ، حسن علي لخط الظهر، محمد مخلوف، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، كريم العراقي، عمرو سعداوي، محمد دبش، سامادو أتدجيكو، خالد الغندور، كريم بامبو، سمير فكري، صلاح محسن.

مباراة المصري وفاركو

ويسعى المصري بقيادة على ماهر المدير الفني، مواصلة صحوته في بطولة الدوري، واقتناص نقاط مواجهة فاركو من أجل التقدم للمربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما يأمل فاركو بقيادة أحمد خطاب، لمواصلة نتائجه الإيجابية، بعد الفوز في آخر مواجهتين أمام سموحة في الدوري والترسانة في بطولة كأس مصر.

جدير بالذكر أن رابطة قررت الموافقة علي طلب المصري بنقل مباراته ضد فاركو على ملعب برج العرب بسبب ضيق الوقت بين المباراة ومواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية المقرر لها الأحد المقبل، وذلك لتجنب السفر والإرهاق.



وكان من المقرر أن يلعب المصرى مبارياته على ستاد السويس الجديد فيما عدا المباريات التي يلعب فيها ضد الفرق الجماهيرية.

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 18 نقطة

2- بيراميدز 17 نقطة

3- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة

4- الزمالك 14 نقطة

5- زد اف سي 13 نقطة

6- المصري البورسعيدي 12 نقطة

7- البنك الأهلي 11 نقطة

8- بتروجيت 10 نقاط

9- فاركو 10 نقاط

10- الإسماعيلي 9 نقاط

11- الاتحاد السكندري 9 نقاط

12- سموحة 8 نقاط

13- طلائع الجيش 8 نقاط

14- غزل المحلة 8 نقاط

15- إنبي 7 نقاط

16- حرس الحدود 6 نقاط

17- الجونة 6 نقاط

18- مودرن سبورت 4 نقاط

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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