موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس بالدوري الإسباني

يلتقي برشلونة أمام لاس بالماس اليوم السبت، على ملعب "جران كناريا" في اللقاء الذي سيقام ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".



ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة على غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل لاس بالماس المركز الـ17 برصيد 23 نقطة.

موعد مباراة لاس بالماس ضد برشلونة في الدوري الإسباني

وتنطلق مباراة لاس بالماس ضد برشلونة في العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

وتذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة لاس بالماس وبرشلونة في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports 3، أو عبر قناة beIN Sports1.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الوسط الهجومي: رافينها، جافي، لامين يامال.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

قائمة برشلونة لمباراة لاس بالماس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: إيناكي بينيا، فويتشيك تشيزني، دييجو كوتشين.

خط الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، جول كوندي، إريك جارسيا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن.

خط الوسط: جافي، بيدري، بابلو توري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، رافينها، لامين يامال، باو فيكتور.

ولا يرغب فريق برشلونة في فقد اي نقاط خاصه مع المنافسة الشرسة مع الريال وأتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث برصيد 50 نقطة، كما يرغب برشلونة في الثأر من الهزيمة التي تعرض لها على ملعبه ووسط جماهيره في الدور الأول أمام لاس بالماس بنتيجة 1 – 2.

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