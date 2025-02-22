يلتقي فريق برشلونة، بقيادة المدرب هانز فليك، مساء اليوم السبت، نظيره لاس بالماس على ملعب "دي جران كاناريا" ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الليجا.



تشكيل برشلونة المتوقع أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الوسط الهجومي: رافينيا، جافي، لامين يامال.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني



تنطلق مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام لاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني



تذاع مباراة برشلونة أمام لاس بالماس عبر قناة beIN Sports HD 1.

وخسر برشلونة من لاس بالماس في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "مونتجويك" بهدفين لهدف.

واستعاد فليك خدمات فيرمين لوبيز عقب انتهاء إيقافه، بينما غاب عن القائمة أنسو فاتي.

قائمة برشلونة لمباراة لاس بالماس

وفيما يلي قائمة برشلونة للقاء لاس بالماس، والتي ضمت 23 لاعبا:

كوبارسي - بالدي - أراوخو - مارتينيز - جافي - فيران - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - بينا - توري - فيرمين - كاسادو - فيكتور - يامال - أولمو - دي يونج - كوندي - إريك - تشيزني - كوشين - فورت - مارتن.

ويتصدر برشلونة حاليًا جدول الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد، في حين أن لاس بالماس لديه 23 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز السابع عشر في جدول الدوري الإسباني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.