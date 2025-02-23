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اقتصاد

5 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين خلال تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 5 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين حسب قيم التداول خلال تعاملات الأسبوع.. وجاءت كالتالي: 

البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 116.7 مليار جنيه. 

سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 61.6 مليار جنيه. 

بنك قناة السويس بقيمة تداول بلغت 41.7 مليار جنيه. 

بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة تداول بلغت 38 مليار جنيه. 

التجاري وفا بنك ايجيبت بقيمة تداول بلغت 34.9 مليار جنيه. 

 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ختام  تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.266 تريليون جنيه.

 

 مؤشر “إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 30914 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 38450 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13598 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 8614 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 11875 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة.


تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية  بختام تعاملات الأربعاء 19 فبراير 2025، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجى إكس 30”

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30875 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 38316 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13581 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11824 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3203 نقاط.

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات  الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.253 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجى إكس 30”

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 37957 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13455 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 8591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 11803 نقاط، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3190 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين 

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجى إكس 30”

 وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 30436 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 37703 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13388 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وانخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات، الأحد الماضي أول جلسات الأسبوع ليربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 30443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 37808 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 13392 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 8565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 11735 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة.

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