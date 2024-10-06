الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

8 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي

أسهم البورصة المصرية،
أسهم البورصة المصرية، فيتو

 تصدرت 8 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين/ غير الرئيسين بالبورصة قيم التداول خلال الأسبوع، وجاءت كالتالي: 
- سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 163.9 مليار جنيه. 
- البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 128 مليار جنيه.
- التجاري وفا بنك ايجيبت بقيمة تداول بلغت 56.6 مليار جنيه. 
- بنك قناة السويس بقيمة تداول بلغت 36  مليار جنيه. 
- بنك اتش إس بي سي بقيمة تداول بلغت 29 مليار جنيه. 
- البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 27 مليار جنيه. 
- بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة تداول بلغت 24.5 مليار جنيه. 
- بنك مصر بقيمة تداول بلغت 24.4 مليار جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، الخميس 3 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 49 مليار جنيه. 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 31720 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56%  عند مستوى 39174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23%  عند مستوى 13751 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51%  عند مستوى 7556 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 10784 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.09%  عند مستوى 3219 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اخبار الاقتصاد آخر جلسات الأسبوع اسعار العملات البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة والمتوسطة شريعة الاسلام مؤشر إيجي إكس 30 مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي

مواد متعلقة

5 بنوك تتصدر تداولات البورصة بنهاية الأسبوع

البورصة تربح 49 مليار جنيه في جلسة نهاية الأسبوع

من الألف للياء، القصة الكاملة لأزمة انقطاع الكهرباء في مصر

قرارات حكومية حاسمة لإنهاء أزمة الكهرباء.. مدبولي: تخصيص مليار و180 مليون دولار لتجاوز المشكلة خلال الصيف.. ووقف قطع التيار بصورة تامة في الأسبوع الثالث من يوليو

بريكس تتحول من مجرد شعار إلى فرصة كبيرة لدعم الأعضاء.. انضمام مصر يفتح الباب أمام ماليزيا وتايلاند.. والصين تسعى لجذب حلفاء أمريكا

ختام الحوار الوطني لوزارة البيئة.. إنشاء قاعدة بيانات بالمساحات الخضراء وتكويدها.. وإعلام المواطنين بالمشروعات التنموية التي يترتب عليها إزالة الأشجار

أخبار الاقتصاد اليوم: مفاجأة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة.. ودولة جديدة تنضم لـ تكتل البريكس

التنمية الصناعية: تيسيرات جديدة في سداد أسعار الأراضي الصناعية وتقسيط حتى 4 سنوات

الأكثر قراءة

كاف يعلن رسميا تصنيف فرق الكونفدرالية، وموقف الزمالك والمصري

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

مقطع مؤثر، تجمع حشود المصريين بالبنوك للتبرع بالذهب والمال لمساندة الجيش المصري (فيديو)

أسعار البن ترتفع 200 جنيه للكيلو في أقل من شهرين

عمرو زكي: صرفت 9 ملايين جنيه على علاجي، ومتعب آخر المهاجمين في المنتخب

الإفتاء تحسم الجدل حول صحة أحاديث فضل الجيش المصري

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

وصول جمال مبارك إلى النصب التذكاري للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر (صور)

منوعات

المزيد

علماء روس يبتكرون روبوتات لاستكشاف القمر

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

الصين تكشف عن بدلة الفضاء المخصصة للسير على سطح القمر

اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار لاس فيجاس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الإجازات الرسمية لطلاب المدارس والجامعات في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل حول صحة أحاديث فضل الجيش المصري

هل يوجد صالحون من الجن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية