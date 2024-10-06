8 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي

تصدرت 8 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين/ غير الرئيسين بالبورصة قيم التداول خلال الأسبوع، وجاءت كالتالي:

- سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 163.9 مليار جنيه.

- البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 128 مليار جنيه.

- التجاري وفا بنك ايجيبت بقيمة تداول بلغت 56.6 مليار جنيه.

- بنك قناة السويس بقيمة تداول بلغت 36 مليار جنيه.

- بنك اتش إس بي سي بقيمة تداول بلغت 29 مليار جنيه.

- البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 27 مليار جنيه.

- بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة تداول بلغت 24.5 مليار جنيه.

- بنك مصر بقيمة تداول بلغت 24.4 مليار جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، الخميس 3 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 49 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 31720 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% عند مستوى 39174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% عند مستوى 13751 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% عند مستوى 7556 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% عند مستوى 10784 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.09% عند مستوى 3219 نقطة.