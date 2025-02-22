القبض على عاطل تحرش بسيدة أجنبية بالمعادى

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عاطل تحرش بسيدة أجنبية بمنطقة المعادى.

القبض على عاطل تحرش بسيدة أجنبية بمنطقة المعادى

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها لفظيًا حال سيرها بدائرة قسم شرطة المعادى.



وبالفحص أمكن التوصل للشاكية وأفادت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالاعتداء اللفظى عليها حال سيرها بمحيط سكنها.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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