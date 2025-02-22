أخبار مصر اليوم: رئيس الوزراء يصل الكويت في زيارة رسمية.. وزير الدفاع يكرم عددًا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. ومواعيد غلق المحال التجارية خلال شهر رمضان وعيد الفطر

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بعد انفصال 5 عربات بضاعة، توقف حركة القطارات في سوهاج

توقفت حركة القطارات على خطوط الصعيد بمنطقة جزيرة شندويل بسوهاج بسبب انفصال 5 عربات من قطار بضاعة بمنطقة جزيرة شندويل بسوهاج دون خسائر أو إصابات.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط غدا الأحد، حيث تصل سرعة الرياح من 40:60كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2:3 أمتار.

رئيس الوزراء يصل الكويت في زيارة رسمية لتعزيز التعاون المشترك

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مطار الكويت الدولي، لبدء زيارته الرسمية إلى دولة الكويت الشقيقة.

المترو يغير مواعيد التشغيل بسبب مباراة الأهلى والزمالك

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق تعديل مواعيد تشغيل المترو اليوم السبت، بالتزامن مع مباراة الأهلي والزمالك للتيسير على المشجعين.

تحرير 652 محضرا جمركيا لبضائع ومواد مخدرة وهواتف محمولة بمطار القاهرة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير ٦٥٢ محضر ضبط جمركي خلال عام ٢٠٢٤.

وزير الدفاع يكرم عددًا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة (صور)

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارا من يناير 2025.

الأعلى للجامعات: إنشاء فرعين لجامعة القاهرة بقطر والسعودية

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مواعيد غلق المحال التجارية خلال شهر رمضان وعيد الفطر

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن صدور قرار رسمي بشأن مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 1446 هـ، وذلك استثناءً من المواعيد المعمول بها وفقًا لقرار اللجنة رقم 456 لسنة 2020.

ننشر إمساكية شهر رمضان 2025

تنشر " فيتو" إمساكية شهر رمضان 2025، والذى يبدأ أول مارس المقبل، ويرفع آذان المغرب أول أيام شهر رمضان الكريم فى تمام الساعة 54: 5 مساء بينما يرفع فى 29 رمضان وهو آخر أيام الشهر الكريم فى تمام 6:12مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.