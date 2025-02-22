بعد انفصال 5 عربات بضاعة، توقف حركة القطارات في سوهاج

توقفت حركة القطارات على خطوط الصعيد بمنطقة جزيرة شندويل بسوهاج بسبب انفصال 5 عربات من قطار بضاعة بمنطقة جزيرة شندويل بسوهاج دون خسائر أو إصابات.

على صعيد آخر قامت السكك الحديدية بإرسال فرق الطوارئ لموقع الحادث لرفع آثاره وإعادة الحركة لطبيعتها فى أسرع وقت واختبار السكة قبل التشغيل.

وأكدت مصادر بالسكك الحديدية أن الواقعة لم تسفر عن أي خسائر تذكر وأن الحركة ستعود خلال ساعة بالكثير .

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