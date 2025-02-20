الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تعليق من بيراميدز بعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

هاني سعيد، فيتو
هاني سعيد، فيتو

علق هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أوقعت الفريق في مواجهة الجيش الملكي المغربي، مؤكدا أن المسئولية كبيرة على النادي، حيث إنه يمثل مصر في البطولة، ويسعى بكل تأكيد لتشريف كرة القدم المصرية، متمنيا أن يكون نهائي البطولة مصري خالص يجمع بين بيراميدز والنادي الأهلي، وحتى يكون اللقب مصريا في النهاية.

بيراميدز يعلق على مواجهة الجيش الملكي 

وأضاف هاني سعيد أن الجميع على ثقة في لاعبي نادي بيراميدز والجهاز الفني، والكل جاهز لخوض المرحلة المقبلة من دوري الأبطال، دون النظر إلى المنافس أو اختيار منافس بعينه؛ لأن من يسعى للقب عليه مواجهة أي منافس محتمل، وبيراميدز جاهز تماما لمباراتي الجيش الملكي، والتركيز منصب حاليا على الانتهاء من مراحل حسم الدوري، وبعدها يتم فتح صفحة دوري الأبطال.

وشدد هاني سعيد على أن المرحلة الحالية صعبة وتتطلب التركيز الكامل، في ظل مباريات قوية وحاسمة في الدور الأول للدوري ومن الضروري الفوز بها قبل بداية مرحلة الحسم، وهناك مباريات في كأس مصر وكأس الرابطة، قبل أن يتم فتح ملف دوري الأبطال مع بداية شهر أبريل ومن الضروري التركيز الكامل في ظل ارتباط الفريق بأربع بطولات غاية في القوة.

قرعة دوري أبطال أفريقيا 

وأسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا عن ملافاة نادي بيراميدز نظيره الجيش الملكي المغربي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي

ويلتقي فريق بيراميدز والجيش الملكي المغربي بمباراة الذهاب في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا أحد يومي 1 و2، فيما تقام مواجهة الإياب احد يومي 8 و9 أبريل 2025.

واقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الان، قرعة الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية موسم 2024-2025 بالعاصمة القطرية الدوحة. 

وتأهل بيراميدز إلى دور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي هاني سعيد النادي الأهلي

مواد متعلقة

المصري يساوي 4 أضعاف القيمة السوقية لـ سيمبا التنزاني

الفتح يخطف فوزا غاليا من العروبة في الدوري السعودي

مواجهة رد الاعتبار بدوري أبطال أفريقيا، الجيش الملكي "كعبه عالي" على بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

تاريخ مواجهات المصري وسيمبا التنزاني قبل موقعة الكونفدرالية

موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في ربع نهائي الكونفيدرالية

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام أستون فيلا

بيراميدز يفتقد جهود هذا النجم أمام الطلائع بالدوري المصري

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

"فال سيئ"، من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

هل يجوز أداء صلاة التراويح في المنزل؟ شوقي علام يُجيب

عرض حفلة تامر عاشور في السعودية على Mbc مصر

ميار الببلاوي عن اتهام خادمتها بسرقة مشغولات ذهبية: ضربتني بأداة حادة وهربت، وقرار عاجل من النيابة

هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال؟ الإفتاء تحسم الجدل

تفوق أهلاوي، تاريخ مواجهات الأهلي بقيادة مارسيل كولر أمام الزمالك

منوعات

المزيد

مصرع ملكة جمال فلوريدا في حادث سير

إقبال متوسط من المواطنين على مهرجان التمور بالزمالك في الساعات الأولى من افتتاحه (صور)

مصر تفوز ببطولة البحر الأحمر لصيد الأسماك بالجونة وتتأهل لكأس العالم

تمساح يهاجم طفلا عمره 10 سنوات داخل نهر في إندونيسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كيف تتجنب الآثار السلبية لموجات البرودة والصقيع على محاصيل الخضر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب؟ الأزهر يرد

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

ما هي حقيقة أمية الصحابة؟ داعية إسلامي يوضح(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية