أول تعليق من بيراميدز بعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

علق هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أوقعت الفريق في مواجهة الجيش الملكي المغربي، مؤكدا أن المسئولية كبيرة على النادي، حيث إنه يمثل مصر في البطولة، ويسعى بكل تأكيد لتشريف كرة القدم المصرية، متمنيا أن يكون نهائي البطولة مصري خالص يجمع بين بيراميدز والنادي الأهلي، وحتى يكون اللقب مصريا في النهاية.

بيراميدز يعلق على مواجهة الجيش الملكي

وأضاف هاني سعيد أن الجميع على ثقة في لاعبي نادي بيراميدز والجهاز الفني، والكل جاهز لخوض المرحلة المقبلة من دوري الأبطال، دون النظر إلى المنافس أو اختيار منافس بعينه؛ لأن من يسعى للقب عليه مواجهة أي منافس محتمل، وبيراميدز جاهز تماما لمباراتي الجيش الملكي، والتركيز منصب حاليا على الانتهاء من مراحل حسم الدوري، وبعدها يتم فتح صفحة دوري الأبطال.

وشدد هاني سعيد على أن المرحلة الحالية صعبة وتتطلب التركيز الكامل، في ظل مباريات قوية وحاسمة في الدور الأول للدوري ومن الضروري الفوز بها قبل بداية مرحلة الحسم، وهناك مباريات في كأس مصر وكأس الرابطة، قبل أن يتم فتح ملف دوري الأبطال مع بداية شهر أبريل ومن الضروري التركيز الكامل في ظل ارتباط الفريق بأربع بطولات غاية في القوة.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

وأسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا عن ملافاة نادي بيراميدز نظيره الجيش الملكي المغربي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي

ويلتقي فريق بيراميدز والجيش الملكي المغربي بمباراة الذهاب في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا أحد يومي 1 و2، فيما تقام مواجهة الإياب احد يومي 8 و9 أبريل 2025.

واقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الان، قرعة الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية موسم 2024-2025 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل بيراميدز إلى دور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته.

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