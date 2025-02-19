بيراميدز يجهز الكرتي وجبر لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

يجهز الجهاز الفني لفريق بيراميدز تجهيز بعض لاعبيه المصابين للحقاق بمواجهته أمام طلائع الجيش الأحد القادم ببطولة الدوري المصري الممتاز

ويتم تجهيز الثنائي المغربي وليد الكرتي وعلي جبر للحاق باللقاء.

وغاب علي جبر عن آخر لقاءين لفريق بيراميدز بسبب إصابة بمزق في الخلفية أبعدته عن الملاعب، أما وليد الكرتي بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة.





موعد مباراة بيراميدز القادمة امام طلائع الجيش

ويلتقي فريق بيراميدز ةنظيره طلائع الجيش في الـ 7 مساء الأحد القادم بستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز

بيراميدز ضد طلائع الجيش

وواصل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 14 برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة.

أما طلائع الجيش فيحتل الترتيب الثامن برصيد 20 نقطة.



موعد الجولة الخامسة عشر من الدورى المصري

الدوري المصري، تنطلق يوم الجمعة المقبل منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجيت مع حرس الحدود.

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشر مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشر من الدورى المصري



الجمعة 21 فبراير

انبى ضد سموحة..4 عصرًا

فاركو ضد مودرن سبورت..4 عصرًا

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

بتروجيت ضد حرس الحدود..7 مساء

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الاهلى ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد اف سى ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.