بمكونات من مطبخك، طرق علاج حساسية الجلد في المنزل

قد تؤدي حساسية الجلد للشعور بالحكة وتترك خلفها احمرارًا وتقشرًا في البشرة، ويمكن أن تساعد العلاجات الطبيعية والمنزلية في علاج وتخفيف بعض هذه الأعراض.

تحدث حساسية الجلد عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع تهديد متصور يكون عادةً غير ضار بالجسم، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، وقد تشمل الأعراض الشائعة لتفاعل حساسية الجلد ما يلي:

حكة

احمرار في البشرة الفاتحة

تغير اللون إلى الأرجواني أو البني أو الرمادي في البشرة الداكنة

تورم

نتوءات مرتفعة

تقشر الجلد

تشقق الجلد (من جفاف الجلد)

الطريقة الأكثر فعالية لتجنب حساسية الجلد هي الحد من أو تجنب ملامسة المواد المسببة للحساسية، ولكن إذا كان الشخص على اتصال مع المواد المسببة للحساسية، فهناك علاجات منزلية لمعالجة الأعراض.

كيفية علاج حساسية الجلد في المنزل

هناك عدد من العلاجات المنزلية التي استخدمها الناس لسنوات لتخفيف الأعراض الناجمة عن تفاعلات الجلد التحسسية، فيما يلي بعض منها:

دقيق الشوفان

يحتوي دقيق الشوفان على مجموعة متنوعة من الخصائص النشطة بيولوجيًا، بما في ذلك المكونات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، وكل هذه يمكن أن تساعد في تهدئة الحكة الناتجة عن تفاعلات الجلد التحسسية.

تتضمن الطرق الشائعة لاستخدام دقيق الشوفان لعلاج الحساسية الجلدية حمام دقيق الشوفان أو الضمادة، ويتطلب كلاهما دقيق الشوفان المطحون، ويمكن صنع دقيق الشوفان المطحون عن طريق طحن دقيق الشوفان الذي يتم شراؤه من المتجر إلى مسحوق ناعم باستخدام الخلاط أو محضر الطعام أو مطحنة القهوة.

حمام دقيق الشوفان

أضف كوبًا واحدًا من دقيق الشوفان المطحون إلى حوض استحمام مملوء بالماء الفاتر.

اخلط دقيق الشوفان جيدًا في ماء الاستحمام.

ادخل الحوض واغمر جسمك بالكامل.

بعد 30 دقيقة، اشطف نفسك بماء بارد ولطيف.

ضمادة دقيق الشوفان

أضف 1/4 كوب من دقيق الشوفان المطحون في وعاء الخلط.

اخلط الماء المقطر في دقيق الشوفان المطحون، ملعقة صغيرة في كل مرة.

استمر في الخلط وإضافة الماء حتى تحصل على عجينة ناعمة وقابلة للدهن.

ضع العجينة على المنطقة المصابة.

ضمد المنطقة برفق بقطعة قماش مبللة.

بعد 30 دقيقة، أزيل القماش المبلل واشطفي المنطقة برفق بالماء البارد.

رطب المنطقة.

يمكن أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، أو أربع قطرات من زيت اللافندر العطري، أو كليهما.

صودا الخبز

يمكن صودا الخبز معالجة اختلال توازن درجة حموضة الجلد وتعمل كمضاد للالتهابات لتهدئة حساسية الجلد.

معجون صودا الخبز

امزج 4 ملاعق كبيرة من صودا الخبز و12 ملعقة كبيرة من الماء المقطر معًا حتى يتكون معجون.

ضع المعجون على المنطقة المصابة بالحكة.

بعد 10 دقائق، اشطف المنطقة برفق بالماء البارد.

بدلًا من الماء يمكن استخدام زيت جوز الهند.

حمام صودا الخبز

امزجي كوبًا واحدًا من صودا الخبز في حوض استحمام من الماء الفاتر

قلبي حتى يمتزج جيدًا.

انقعي جسمك المغمور بالكامل لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

اشطف نفسك بالماء الفاتر.

النباتات والأعشاب

يوصي الاطباء بمجموعة متنوعة من النباتات لعلاج حساسية الجلد، وبعض هذه النباتات الموصى بها تشمل:

الصبار، قد يخفف الاستخدام الموضعي للهلام الشفاف لنبات الصبار من الحكة الناتجة عن التهاب الجلد التأتبي ومشاكل الجلد الأخرى.

مستخلص أوراق الكاكي، وجدت الدراسات أن تناول مستخلص أوراق الكاكي عن طريق الفم أظهر خصائص وقائية وعلاجية لالتهاب الجلد التأتبي.

تتضمن النباتات والأعشاب الأخرى التي تستخدم كعلاجات منزلية لحساسية الجلد ما يلي:

الريحان

البابونج

الكزبرة

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