متي تظهر حساسية الألبان عند الأطفال؟ الصحة توضح

حساسية الألبان من الأمراض التي يتعرض لها الأطفال ويفاجأ بها الاباء والأمهات ولها نظام غذائي خاص يجب اتباعه.

وكشفت وزارة الصحة، أن حساسية الألبان تبدأ في الظهور عادة خلال الأشهر القليلة الأولى من عمر الطفل وهي الـ 6 أشهر الأولى من عمر الطفل.

وقالت وزارة الصحة إنه يمكن أن تظهر الأعراض بعد أيام أو أسابيع قليلة من تناول بروتين حليب البقر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنها توفر الألبان للأطفال المصابين بحساسية ضد مكونات ألبان البقر من خلال الوحدات الصحية.

حساسية الألبان

تحدث حساسية الألبان بسبب عدم تحمل حليب البقر وهو استجابة ضارة غير مناعية لحليب البقر بسبب نقص إنزيمي في اللاكتوز.

ونقص اللاكتوز نادر في مرحلة الرضاعة وعادة ما يتطور في أواخر الطفولة أو حتى مرحلة البلوغ، مع أعراض تقتصر على الجهاز الهضمي.

وعدم تحمل حليب البقر هو حالة حميدة تؤدي إلى عدم هضم اللاكتوز بشكل كافٍ، مما يؤدي الى سوء الهضم وآلام البطن والانتفاخ وانتفاخ البطن الإسهال المائي.



وحذرت وزارة الصحة الأمهات من تجاهل اعراض حساسية الألبان مشيرة الى ضرورة الإكتشاف المبكر لها للتعامل معها ووضع نظام غذائي للطفل.

وتشمل أعراض حساسية الألبان عند الأطفال:

القيء

الاسهال

دم في البراز

تحسس جلدي

حساسية صدر

سيلان في الأنف

حساسية في العين

ما هو مرض حساسية الألبان؟

وكشفت وزارة الصحة إن حساسية الألبان تظهر لدى الطفل في فترة التغذية التكميلية حينها يكون الطفل يعانى من حساسية ضد مكونات ألبان الأبقار أو مصاب بمرض من أمراض التمثيل الغذائي.

ومرض حساسية الألبان هو التحسس من البروتين بجميع أنواع ألبان الثدييات الحيوانية وخاصة لبن الأبقار.

وكشفت وزارة الصحة تفاوت أعراض حساسية الألبان من أعراض طفيفة إلى أعراض متوسطة أو أعراض شديدة، مضيفة أن عدم وجود اختبار معملى لتأكيد التشخيص، يؤدي الى تشخيص عدد من الحالات بشكل غير صحيح لذا لابد من الرجوع للأطباء المتخصصين قبل البدء في استخدام الألبان العلاجية.

وأكدت الصحة أنه تتشابه أعراض المرض مع أعراض متكررة لدى الأطفال الرضع من ارتجاع بسيط ومغص وطفح جلدي وإسهال أو إمساك.

وأوضحت أنه يجب زيارة الطبيب والكشف عند ظهور اعراض حساسية الألبان على الطفل بعد تناول منتجات الألبان

اطعمة يجب تناولها للأطفال المصابين بحساسية الألبان

ويوجد العديد من الأطعمة التي يمكن لمرضى حساسية الألبان تناولها تشمل:

لفواكه والخضروات:



الفواكه والخضروات هي مصدر مهم للفيتامينات والمعادن، وهي خالية من الحليب ومنتجات الألبان.

الحبوب الكاملة: هي مصدر جيد للألياف والبروتين، وهي خالية من الحليب ومنتجات الألبان، والتي تشمل، الشوفان والأرز البني، وحبوب الكينوا.

البقوليات: هي مصدر للبروتين والألياف، وتخلو من الحليب ومنتجات الألبان، مثل الفول والعدس والحمص.

المكسرات والبذور: هي مصدر جيد للدهون الصحية، وكذلك للبروتين والألياف، وخالية من الحليب ومنتجات الألبان.

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