سقط من سطح منزله، وفاة أسير فلسطيني بعد تحريره بأسبوع

توفي أسير فلسطيني محرر خرج بموجب صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي، في حادثة سقوط، اليوم السبت.

وفاة اسير فلسطيني محرر

ووفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن "الأسير المحرر نائل سلامة عبيد، لقي مصرعه إثر سقوطه من سطح منزله في بلدة العيسوية شمال شرقي القدس لمحتلة.

يشار إلى أن الأسير عبيد قد أفرج عنه الأسبوع الماضي ضمن الدفعة السادسة من وقف إطلاق النار، علما بأنه أمضى 21 عامًا في السجون الإسرائيلية.

عبيد كان محكومًا عليه بـ6 مؤبدات و30 عاما، بتهمة الانتماء لكتائب القسام

وكان عبيد محكومًا بـ6 مؤبدات و30 عاما، بتهمة الانتماء لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس والتخطيط لعملية داخل إسرائيل.

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