تعرضت فتاة لإصابة خطيرة ودخلت في غيبوبة عندما ارتطم رأسها بجدار خلال تزلجها داخل أحد أحياء مدينة بارتين التركية الذي غمرته الثلوج.

فتاة تدخل في غيبوبة أثناء تزلجها على الجليد

وكان سكان حي "ديمير جيلار" في مدينة بارتين، شمال تركيا، يلهون بالثلج، وبينهم وأطفال وشبان، عندما وقع الحادث.

فبينما كانت الفتاة الضحية وآخرون يتزلجون على الثلج في طريق حيّهم المنحدر، بوساطة "صينية" طعام معدنية، انحرفت فجأة إلى اليمين واستدارت، ليرتطم رأسها بجدار قرب الطريق.

وطلب الحاضرون النجدة على الفور بعد أن رأوا الفتاة بلا حراك، قبل أن يجري لها الفريق الطبي الذي حضر للمكان، إسعافات أولية، ثم ينقلها للمستشفى.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الفتاة دخلت في غيبوبة، وحالتها الصحية حرجة، وسط صدمة سكان الحي لتلك النهاية للهوهم بالثلج.

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