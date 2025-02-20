دراسة خطيرة: الأنهار الجليدية تفقد 273 مليار طن من الجليد سنويا

فقدت الأنهار الجليدية حول العالم مجتمعة 6542 مليار طن من الجليد بين عامي 2000 و2023، مما أدى إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 18 مليمترا، وفقا لدراسة تحليلية نُشرت يوم الأربعاء.

وخلال هذه الفترة، فقدت الأنهار الجليدية 273 مليار طن من الجليد سنويا في المتوسط، وفقا لدراسة نُشرت في مجلة "نيتشر" كجزء من مشروع مقارنة توازن الكتلة الجليدية (جلامبي).

مشروع “جلامبي”

وقال عالم الجليد مايكل زيمب، الذي شارك في قيادة الدراسة: "لوضع الأمر في منظور، فإن 273 مليار طن من الجليد تعادل ما يستهلكه سكان العالم بالكامل خلال 30 عاما، بافتراض استهلاك 3 لترات للفرد يوميا".

ويُعد مشروع "جلامبي" مبادرة بحثية دولية رئيسية تشرف عليها خدمة مراقبة الأنهار الجليدية العالمية، والتي تستضيفها جامعة زيورخ.

تغير الكتلة الجليدية

شارك في المشروع مئات الباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث جمعوا بيانات متنوعة من قياسات ميدانية واستخدموا أدوات مثل الأقمار الصناعية البصرية والرادارية والليزرية والجاذبية لإنشاء سلسلة زمنية سنوية لتغير الكتلة الجليدية لجميع مناطق الأنهار الجليدية في العالم بين عامي 2000 و2023.

ووجد الباحثون أنه منذ عام 2010، فقدت الأنهار الجليدية حوالي 5% من إجمالي حجمها، حيث خسر وسط أوروبا وحده 39% من جليدها، بينما فقدت مناطق مثل جزر القارة القطبية الجنوبية وما تحت القطب الجنوبي حوالي 2%.

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