خبير استراتيجى: تحريض نتنياهو على استئناف الحرب فى غزة لكسب العناصر الأكثر تطرفا

قال الدكتور احمد فؤاد أنور الخبير في ملف الصراع العربي الإسرائيلي، إن تهديدات بن غفير ودعوة بنيامين نتنياهو لمواصلة الحرب للقضاء على حماس هي تهديدات يمكن وضعها فى خانة التصريحات الجوفاء التي تهدف الى مخاطبة ود العناصر الأكثر تطرفا داخل المجتمع الإسرائيلي نتيجة الفشل الإسرائيلي فى تحقيق الأهداف التى حددها من الحرب على قطاع غزة اضف إلى ذلك أن هذه تصريحات غير قابلة للتنفذ أشبه بالتصريحات الخاصه بفكرة تهجير الفلسطينيين إلى الدول المجاورة مصر والأردن والسعودية

عشوائية في التصريحات الإسرائيلية غير المسئولة

وأكد فى تصريح لفيتو ان هناك عشوائية في التصريحات الإسرائيلية غير المسئولة وغير الاخلاقية وغير القابلة للتطبيق مؤكدا في تصريح لفيتو أن الهدف من وراء مثل هذه التصريحات تحسين شروط التفاوض الاسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاقية وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى

الخسائر في الجانب الاسرائيلي خلال الحرب على غزة

وواصل حديثه قائلا الحديث عن الخسائر في الجانب الإسرائيلي خلال الحرب على غزة كبيرة جدا اضف إلى ذلك أن الموقف المصري الصلب ضد قضية تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه شكلت ضغوطا كبيرا على الحكومة الإسرائيلية الحالية ولعل المشهد الرائع للشعب الفلسطيني في العودة الى قطاع غزة خير دليل وشاهد على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وبالتالي الحديث حاليا عن الانسحاب الإسرائيلى من محور فيلاديفيا وسيتم بعد أن فشلت اعسرائيل في نزع سلاح المقاومة

فضح أكاذيب نتنياهو

وتابع تم فضح نتنياهو واكاذيبه بالتخلص من العديد من قيادات حماس وهذا ما ثبت عدم صدقه بالاضافه الى الإعلان عن انهيار الكتيبة 24 من حركة حماس فقادة إسرائيل تحاول إلهاء الشعب الإسرائيلي عن الحقائق والخسائر التي منيت بها خلال الحرب على قطاع غزغه بترويج الإشاعات والاكاذيب غير الحقيقية ومنها ضرب إيران خلال عام 25 وهذا الأمر يكشف محاولة إلهاء الرأي العام الإسرائيلي في الداخل عما يحدث لكن في كل الأحوال الموقف المصري وموقف الشعب الفلسطيني صلب وما يتم على الواقع من مجريات للأحداث يؤكد أن المقاومة الفلسطينية تحقق أهدافها

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