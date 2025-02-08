السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

المتطرف بن غفير يرفض العودة لحكومة الاحتلال بسبب نقاشات المرحلة الثانية

نتنياهو وبن غفير،
نتنياهو وبن غفير، فيتو

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مقرب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله إن إيتمار  بن غفير لن يعود للحكومة إذا استمر النقاش بشأن المرحلة الثانية.

بن غفير لن يعود لحكومة نتنياهو 

وقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير استقالته وعدد من الوزراء في حزبه اعتراضا على اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

ويصر بن غفير على عودة الحرب في قطاع غزة وإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك شرطه للعودة إلى حكومة نتنياهو.

وزعم  وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  حول تهجير الفلسطينيين مهمة، زاعما أن الحل الوحيد لقطاع غزة هو تشجيع الهجرة.

بن غفير يدعو نتنياهو لتنفيذ خطة ترامب 

كما دعا بن غفير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دعم الخطة والبدء بتنفيذها فورا.

وفي السياق ذاته أيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ما يبدو خطة الرئيس دونالد ترامب لسيطرة الولايات المتحدة على غزة، قائلا إن القطاع الفلسطيني يجب أن يكون خاليا من حركة حماس.

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نتنياهو بن غفير حماس إسرائيل

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