السبت 22 فبراير 2025
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خارج الحدود

أسير إسرائيلي يقبل رؤوس مقاتلين من غزة على منصة التسليم بالنصيرات

محتجز إسرائيلي
محتجز إسرائيلي

 أقدم محتجز إسرائيلي على تقبيل رؤوس مقاتلين من غزة على منصة التسليم في النصيرات.

ووصلت مركبات الصليب الأحمر الدولي إلى ساحة الإفراج عن أسرى الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وانطلقت منذ دقائق عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين في النصيرات وسط غزة، وذلك عقب عملية التسليم الأولى التي جرت قبل وقت قصير في رفح الفلسطينية وشملت أسيرين إسرائيليين.

وتقرر تسليم الأسير الإسرائيلي السادس وهو هشام السيد صاحب الأصول الفلسطينية "بدون مراسم".

عملية تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استلامه الأسيرين أفيرا منغستو وتال شوهام، وذلك ضمن صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين في رفح الفلسطينية.

وبدأت اليوم عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث من المقرر تسليم 6 رهائن مقابل الإفراج عن 602 من الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

 

انتشار عناصر القسام في رفح الفلسطينية

 ونفذ عناصر من كتائب القسام وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى، انتشارا واسع النطاق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تحضيرا لعملية تسليم أسيرين إسرائيليين ضمن صفقة تبادل الأسرى.

كما تجري التحضيرات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لتسليم 3 أسرى من ضمن الصفقة.

 

6 رهائن مقابل الإفراج عن 602 من الأسرى الفلسطينيين

وتعتزم حماس الإفراج اليوم عن ستة أسرى إسرائيليين في إطار صفقة التبادل هم: إيليا ميمون اسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منغستو، هشام السيد، فيما ستفرج إسرائيل بالمقابل عن نحو 600 أسير فلسطيني.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم في المقابل الإفراج عن 602 من الأسري الفلسطينيين بينهم 50 محكوما بالسجن المؤبد.

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محتجز إسرائيلي غزة منصة التسليم الصليب الأحمر الدولي أسرى الاحتلال

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