حملات أمنية بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات تضبط 52 تاجر مخدرات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.





وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط 44 قضية متنوعة، بإجمالى 52 متهم وبحوزتهم المضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من (61 كيلو جرام)، وكمية من مخدر "القات" وزنت (10كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت أكثر من (5 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من (2 كيلو جرام)، وكمية من مخدر القنب "هيدرو" وزنت (3 كيلو جرام)، وكمية من مخدر "الحشيش الإصطناعى" وزنت (400 جرام).

كما تم ضبط (11050) قرص مؤثر، (217) قرص مخدر، وتنفيذ 41 حكم قضائى متنوع.



وتم تم ضبط (فرد خرطوش وعدد من الطلقات – 5 سيارات – 5 دراجات نارية – 16 قطعة سلاح أبيض - 4ميزان حساس)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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