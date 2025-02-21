الجمعة 21 فبراير 2025
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محافظات

إحباط تركيب شدة خشبية لبناء مخالف بالزينية في الأقصر (صور)

الشدة الخشبية
الشدة الخشبية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية برئاسة أحمد أبو عيش رئيس مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر بفك شدة خشبية بالزينية قبلي نجع العوايدة، الدور الأول علوي على مساحة 85 مترا تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك بإشراف سكرتير عام المركز ومدير الإدارة الهندسية ومسؤول القسم الفني بالمدينة.

الأقصر تتصدى لمحاولات البناء المخالف 

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتكثيف جهود المدن بالمرحلة الأولى من الموجة 25.


وفي سياق متصل تابع رئيس المركز أعمال تركيب كشافات الإنارة بقرية الصعايدة وذلك في ضوء الاستجابة لمطالب المواطنين بالقرية لسهولة الرؤية الليلية حفاظًا على الأرواح، كما تمت متابعة أعمال هندسة ري الأقصر لإقامة أسوار على ترعة ساحل العشي بإرتفاع متر وبطول 4000 متر تقريبًا أمام الكتل السكنية.


واختتم رئيس المركز جولته بتفقد انضباط أسعار السلع بسوق اليوم الواحد بقرية العشي ومعرض "أهلا رمضان" بمرافقة مدير إدارة التموين بالزينية.

 

 

 

 

 

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الأقصر محافظ الأقصر البناء المخالف شدة خشبية ازالة التعديات علي الأراضي الزراعية مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر

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