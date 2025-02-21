قرارك بإيدك لا للإدمان، مبادرة طلابية لجامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر

دشن طلاب جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، مبادرةً نوعيةً تحت عنوان "قرارك بإيدك.. لا للإدمان"، وذلك على هامش مشاركتهم في المائدة المستديرة حول بناء القدرات ومناصرة قضايا حقوق الإنسان، التي نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمدينة العين السخنة، تحت إشراف الدكتورة صباح محمد، مدير وحدة حقوق الإنسان بالجامعة.

مبادرة جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

وأعرب الدكتور عادل زين الدين، عن سعادته بهذه المبادرة الطلابية المتميزة، والتي تأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز دور الشباب في مواجهة التحديات المجتمعية، وعلى رأسها خطر الإدمان الذي يهدد مستقبل شبابنا، إذ تسعى إلى توعية الشباب بمخاطر الإدمان، وتقديم الدعم اللازم للمتضررين، والمساهمة في بناء مجتمعٍ صحيٍّ وآمن.



وأكد رئيس الجامعة، أن هذه المشاركة الفعالة لجامعة طيبة التكنولوجية في المائدة المستديرة، تعزز من دور الطلاب في فهم قضايا المجتمع، وتنمية قدراتهم على طرح المبادرات والمساهمة في حل المشكلات، بما يخدم خطط الدولة للتنمية المستدامة.

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