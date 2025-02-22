أسير إسرائيلي يقبل رأس قسامي يثير الجدل، والنشطاء: مشهد تاريخي يصيب نتنياهو بالجلطة (فيديو)

أسير إسرائيلي يقبل رأس قسامي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الأسرى الإسرائيلين وهو يقبل رأس أحد مقاتلي "القسام" على منصة التسليم، حيث قام الأسير بتقبيل رأس اثنين من عناصر الـ "القسام" على منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين في النصرات بغزة.

أسير إسرائيلي يثير الجدل بتقبيل رأس القسامى

أثار المشهد جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف العديد من النشطاء المشهد بأنه "جميل"، ويظهر التعامل الجيد للمقاومة مع الأسرى، في حين قابلت وسائل الإعلام العبرية ذلك المشهد بالتجاهل والامتعاض.

أسير إسرائيلي يقبل رأس قسامي، فيتو

وتداول النشطاء المشهد بشكل واسع، والذي ظهر خلال تسليم "كتائب القسام" ثلاثة أسرى إسرائليين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ضمن عملية تبادل الأسرى السابعة التي تحدث اليوم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المنصات العبرية تتجاهل مشهد تقبيل الأسير لرأس القسامي

وذكرت القناة 12 العبرية أن "مشاهد الأسير الإسرائيلي عومير شيم-توف وهو يُقبّل رأس أحد عناصر كتائب القسام تشعل شبكات التواصل والقنوات في العالم العربي، وفي الإعلام الإسرائيلي تم تجاهله بالكامل حاليا."

فلسطين المحتلة:



تقبيل الأسير عومير لرأس مقاتل من القسام أثناء التسليم



كما تقوم منصات عبرية بالطلب من الجمهور بعدم تداول المشهد. pic.twitter.com/RFlj252l5Z — سالم محمد 2 (@L1JmG9xosh7fgo1) February 22, 2025

وتجاهلت العديد من المنصات العبرية مشهد تقبيل الأسير عومير شيم- توف لرأس مقاتل من القسام، أثناء التسليم، بالتجاهل كما طالبت من اليهود بعدم تداول المشهد.

أثار مشهد تقبيل الأسير عومير شيم- توف لرأس اثنين من مقاتلي القسام جدلًا واسعًا بين النشطاء، الذين اعتبروا المشهد غريب وغير مسبوق، ويظهر كأن الاحتلال يقبل رأس المقاومة، ووصف آخرون المشهد بأنه "سيصيب نتنياهو بالصدمة".

مشهد تاريخي يصيب نتنياهو بالجلطة

علق الكاتب الفلسطيني رضوان الأخرس فقال: "أسير إسرائيلي يقبل رأس أحد مجاهدي القسام لحظة الإفراج عنه ضمن صفقة طوفان الأقصى.. مشهد غير مسبوق".

أما الناشط الفلسطيني تامر أدهم فقال: " أحد الجنود الأسرى الإسرائيليين يُقبّل رأس الشرفاء، رأس المقاومين، أمام الحاضنة الشعبية لحظة إطلاق سراحهم في عملية التبادل. حتى العدو ينحني أمام الكبرياء والعزة."

أسير إسرائيلي يقبل رأس قسامي على المنصة، فيتو

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "هذا المشهد التاريخي سيصيب نتنياهو بالجلطة الدماغية..قبلات من أسير إسرائيلي على رأس قادة عسكريين من كتائب القسام.."

ورد ناشط آخر قائلًا: "هذه الصورة تختزل الكثير من المعاني، فهي ليست مجرد لحظة إنسانية، بل شهادة حية على عظمة المقاومة وكرامة من يدافع عن أرضه. عندما ينحني العدو أمام أصحاب الحق، فهذا اعتراف لا يحتاج إلى كلمات بأن العزة ليست بالقوة المادية وحدها، بل بالإرادة والحق الراسخ."

بينما علق أحد النشطاء قائلًا: "يا الله من أخلاق الآسرين الذين يقبل الأسير رؤسهم، ويا لقوه عزائمهم وتحكمهم في مشاعرهم، تخيل لو كنت مكان جنود القسام في نفس هذا الموقف قد تأخذك المشاعر اللحظيه إلى رد فعل مشابه فتقبل رأس الشخص الذي قبل رأسك قبل أن تدرك أنك أتيت بكارثه "تقبيل رأس المحتل"، ولكن أنت لدى القسام لا مجال للعواطف في إتخاذ القرار."

الصفحات العبرية مقلوبة على تقبل الأسرائيلي لرأس القسامي

وقال ناشط آخر ويدعى حنظلة "أحد الأسرى الإسرائيليين قبل رأس أحد مقاتلي القسام قبل أن بتسلمه الصليب الأحمر. الصفحات العبرية مقلوبة على هذا الفعل"

وقال البلوجر عبد الجبار عوض الجريري: "أسير صهيوني يقبل رأس أحد جنود القسام في مشهد تاريخي ونادر حدوثه. مشهد يوضح مدى أخلاق جنود القسام في تعاملهم الإسلامي مع الأسرى، وسيصيب نتنياهو بضربة موجعة هو وحكومته المتطرفة."

وعلق حكيم العراقي قائلًا: "أسير إسرائيلي يقبل رأس أحد رجال القسام في تصرف فريد لما قدمه رجالات القسام من العناية والعمل الإنساني تجاه الأسرى الصهاينة وامتعاض من القنوات الصهيونية والذي يعتبره الإعلام العبري تصرف مرفوض"





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