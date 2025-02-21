بينهم أقدم أسير بالعالم،إسرائيل تفرج عن 800 معتقل فلسطيني غدا

يخرج غدا السبت، أكثر من 800 أسير فلسطيني، من سجون الاحتلال الإسرائيلية في أكبر دفعة تبادل بين حماس وإسرائيل منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينهم أقدم أسير بالعالم نائل البرغوثي.

عدد الأسري المطلق سراحهم

وبخروج هذه الدفعة، سيصل عدد الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، 1932 أسيرا.

وبموجب الاتفاق أفرج عن 1132 أسيرا خلال 6 دفعات في الأسابيع.

وبحسب هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، فإن عملية التبادل التي ستتم غدا السبت، تشمل إطلاق سراح 445 معتقلًا من قطاع غزة خلال الحرب.

كما تشمل 51 من أصحاب أحكام مؤبّدة، و59 من ذوي الأحكام العالية، إضافة إلى 47 أسيرًا من محرري صفقة شاليط الذين أُعيد اعتقالهم.

وسيتم الإفراج عن نحو 200 امرأة وطفل اعتُقلوا أثناء الحرب في غزة، نصفهم مقابل جثث أربعة أسرى إسرائيليين.

وتشمل قائمة التبادل إبعاد 108 أسرى عبر معبر كرم أبو سالم إلى مصر تمهيدا لمغادرتهم إلى وجهة ثالثة لم تحدد بعد.

وتتضمن قائمة الأسرى المحررين في الدفعة السابعة من عمليات التبادل، عددا من قادة كتائب القسام البارزين في الضفة الغربية، ومنهم عبد الناصر عيسى، وعثمان بلال، وعمار الزبن، بالإضافة إلى كوادر ورموز آخرين.

تحرير أقدم الأسرى الفلسطينيين

وسيجري تحرير أقدم الأسرى الفلسطينيين، المعتقل منذ 44 عامًا، وعلاء البازيان المعتقل منذ 42 عامًا، وسامر المحروم المعتقل منذ 38 عامًا.

وفي المقابل، ستُطلق الفصائل الفلسطينية في غزة سراح الأسرى الإسرائيليين الستة الأحياء وهم: عومر شيم طوف، وإيليا كوهين، وعومر وينكرت، وتال شوهام، وأبراهام منغستو، وهشام السيد.

وﺻﻔﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﺑﲔ حماس وإسرائيل ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻗﻄﺮﻳﺔ وﻣﺼﺮﻳﺔ، ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ بدءا من 20 يناير الماضي.

وخرج في الدفعة الأول 90 أسيرا، ثم 200 أسير في الدفعة الثانية، و110 في الثالثة، و183 في الرابعة، 183 أسيرا فلسطينيا في الخامسة، و369 في الدفعة السادسة.

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