السبت 15 فبراير 2025
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خارج الحدود

موسكو توجه رسالة لحماس بعد الإفراج عن الأسير الروسي ألكسندر تورفانوف

المتحدث باسم الكرملين،
المتحدث باسم الكرملين، فيتو

وجه الكرملين اليوم السبت، رسالة إلى حركة حماس، بعد الإفراج عن الأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الروسية  ألكسندر تروفانوف.

روسيا توجه رسالة إلى حماس 

ومن جانبه أعرب المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في بيان اليوم السبت، عن امتنان موسكو لقيادة حركة "حماس" لإطلاق سراح المواطن الروسي الإسرائيلي ألكسندر تروفانوف.


وقال بيسكوف: "ترحب موسكو بالإفراج عن ألكسندر تروفانوف في فلسطين وتعرب عن امتنانها لقيادة حماس على القرار الذي اتخذته".

وفي وقت سابق من يوم السبت، سلمت الفصائل الفلسطينية ثلاثة أسرى، بما في ذلك الروسي ألكسندر تروفانوف، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تسلم الأسرى الثلاثة بعد إطلاق سراحهم من قبل حركتي حماس والجهاد.

بصحة جيدة، الصليب الأحمر يتسلم ثلاثة أسرى إسرائيليين في خان يونس

 في مشهد لافت، سلّمت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، ثلاثة أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط إجراءات أمنية ورسائل رمزية قوية. 

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روسيا حماس الكرملين موسكو فلسطين

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