التحالف الوطني بالقليوبية يجهز 6 آلاف كرتونة لتوزيعها على الفقراء في رمضان

قام الشباب المتطوعون بالتحالف الوطني بالقليوبية بالإعداد لحملة "شنطة الخير "من خلال المشاركة في تعبئة وتجهيز 6000 كرتونة لتوزيعها خلال شهر رمضان المبارك على الأسر سر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل في مركز ومدينة بنها.

التحالف الوطني بالقليوبية

أوضح المهندس أحمد شعلان عضو التحالف الوطني بالقليوبية أن مبادرة شنطة الخير التي يجري للإعداد لها حاليا سيتم توزيعها على الأسر محدودي الدخل خلال شهر رمضان المبارك، يتم خلال المرحلة الأولى توزيع 6000 شنطة ويتم استكمال باقي المراحل تباعا خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الكرتونة تحتوي علي السلع الاساسية منها الزيت والارز والمكرونة والسكر والشاي والبلح والسمن وغيرها.

وأضاف شعلان أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وسعيه الدائم لمساندة جهود الحكومة في توفير الدعم اللازم للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية علي مدار العام في شكل مبادرات مجتمعية متنوعة.

أنشطة وفاعليات التحالف الوطني بالقليوبية

يذكر أن التحالف الوطني بـالقليوبية قد قام بالعديد من الأنشطة والفاعليات خلال الفترة المقبلة منها دعم طلاب جامعة بنها بمصروفات غير القادرين من خلال دفع 120 ألف جنيه لصالح صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب بالجامعة لدعم الطلاب غير القادرين وسداد المصروفات الدراسية الخاصة، أيضا توزيع الهدايا على الأطفال مرضى الأورام بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها.

حملة شنطة الخير بالقليوبية،فيتو

حملة شنطة الخير بالقليوبية،فيتو

حملة شنطة الخير بالقليوبية،فيتو

حملة شنطة الخير بالقليوبية،فيتو

حملة شنطة الخير بالقليوبية،فيتو

حملة شنطة الخير بالقليوبية،فيتو

حملة شنطة الخير بالقليوبية،فيتو

حملة شنطة الخير بالقليوبية،فيتو

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