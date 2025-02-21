الجمعة 21 فبراير 2025
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حوادث

نشوب حريق بكوبري مشاة المترو بشبرا الخيمة

حريق بكوبري مشاة
حريق بكوبري مشاة المؤسسة شبرا الخيمة القليوبية، فيتو

نشب منذ قليل حريق بكوبري مشاة المترو بالمؤسسة بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

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حريق بكوبري مشاة المترو بالمؤسسة بشبرا الخيمة


وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره. 
تلقت الأجهزة الأمنية بـالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بكوبري مشاة المترو بالمؤسسه بشبرا الخيمة محافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية  جارٍ تكثيف الجهود للسيطرة على الحريق وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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الاجهزة الامنية بالقليوبية محافظة القليوبية القليوبية شبرا الخيمة المؤسسة شبر الخيمة

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