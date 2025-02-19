محافظ القليوبية يؤكد دور الجمعيات الأهلية في تحقيق التنمية والاستقرار

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، في المؤتمر الذي نظمه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت عنوان "مصر قوية ومستقرة"، والذي انعقد بقصر ثقافة مدينة القناطر الخيرية.

مؤتمر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات بالقليوبية



وقد شهد المؤتمر حضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والمهندس عبد الحميد رخا، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، والنائب أبو سريع إمام، عضو مجلس النواب، أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندسة فاتن إبراهيم، رئيس مدينة القناطر الخيرية، بالإضافة إلى نخبة من ممثلي الجمعيات الأهلية والمهتمين بالشأن العام.

وفي كلمته التي ألقاها أمام الحضور، أكد محافظ القليوبية أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الجمعيات الخيرية في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الجمعيات، بما تملكه من طاقات بشرية، تعد شريكًا أساسيًا للحكومة في جهودها الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات.

محافظ القليوبية يشيد بالمبادرات القيمة التي تطلقها الجمعيات الخيرية في محافظة القليوبية



وأشاد محافظ القليوبية بالمبادرات التي تطلقها الجمعيات الخيرية في محافظة القليوبية، وعلى رأسها القوافل الطبية والغذائية التي يتم تنظيمها بشكل دوري للوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر المتعففة، مؤكدًا على أن هذه الجهود المباركة تجسد أروع معاني التكافل الاجتماعي والتلاحم الوطني.

وفي سياق متصل، تطرق المحافظ إلى القضية الفلسطينية، مؤكدًا على موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها، مشيرًا إلى أن مصر، قيادةً وشعبًا، لن تتوانى عن تقديم كل ما يلزم للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم اللازم له في مواجهة التحديات.

كما أكد المحافظ على أن مصر ستظل قوية بشبابها وجيشها، وأن الاستقرار الذي تشهده البلاد هو ثمرة تكاتف الشعب والقيادة السياسية الحكيمة، مشيرًا إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد طفرة كبيرة في جميع القطاعات الخدمية، مما يجعلها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي ختام كلمته، وجه المحافظ نصائحه للشباب، داعيًا إياهم إلى الحفاظ على الوطن، والتمسك بالقيم الدينية السمحة التي تحث على الاتحاد والتآخي، والمساهمة الفعالة في بناء مستقبل مشرق لمصر.

من جانبه، أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على أن مصر تشهد إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، وأنها ستظل قوية بشعبها وجيشها، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يعد نسيجًا واحدًا على مر التاريخ، وأن هذا النسيج هو سر قوة مصر ووحدتها.

كما أكد الدكتور عبد القوي على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيرًا إلى أن هذا الموقف هو موقف ثابت وراسخ عبر التاريخ، وأن مصر لن تسمح بأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني.

أكد المهندس علي الحميد رخا رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية على دور مصر المحور أيام الأزمات وفي دعم جميع القضايا العربية وعلي رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدا أننا نقف جميعا خلف القيادة السياسية يدا واحدا.

أضاف النائب أبو سريع أمام أعلى أن أي مواطن هو جندي في الوطن على استعداد أن يخرج خلف القيادة السياسية.

وقد اختتم المؤتمر فعالياته بتكريم عدد من الشخصيات البارزة التي ساهمت في دعم العمل الخيري والتنموي في مصر، والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في المجتمع.

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