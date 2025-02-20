الخميس 20 فبراير 2025
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة للمتهمين بسرقة 3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه من محل مصوغات

حبس متهمين
حبس متهمين

 أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة لمرتكبى واقعة سرقة 3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه، من مالك محل مصوغات ذهبية بمدينة بنها وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

وكان قسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية قد تلقى بلاغا من (مالك محل مصوغات ذهبية بالقاهرة "مصاب بطلق نارى بالقدم اليمنى"، عاملان بالمحل -  مقيمين بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية)؛  بأنه حال عودتهم من محل عملهم مستقلين سيارة ملاكى قيادة أحدهم، وأثناء سيرهم بدائرة القسم فوجئوا بـ(3 سيارات ملاكى يستقلها مجهولون) قاموا بإستيقافهم وتهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء، ولدى مقاومتهم أطلق أحدهم عيار ناري محدثًا إصابة مالك المحل وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتهم واستولوا على (مبلغ مالى "9 ملايين جنيه" – كمية من المشغولات الذهبية وزنت 3 كيلو جرامات) وفروا هاربين.

 

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط  مرتكبى الواقعة (9 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية") وعثر بحوزتهم على (2 بندقية خرطوش – فرد خرطوش – طبنجة – سلاح أبيض – عصا خشبية – 3 سيارة ملاكى) وبمواجهتهم اعترفوا بأنه نظرًا لسابقة عمل أحدهم بمحل مجاور لمحل عمل المجنى عليهم وعلمه بقيام مالك المحل بوضع مبالغ مالية ومصوغات ذهبية داخل سيارته لنقلها لمحل إقامته بمحافظة الغربية قاموا بالاتفاق فيما بينهم على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (أكثر من 7,5 مليون جنيه من المبلغ المستولى عليه – المشغولات الذهبية المستولى عليها).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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النيابة العامة بمحافظة الغربية بندقية خرطوش قسم شرطة ثان بنها مديرية أمن القليوبية نيابة العامة معلومات جنائية

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