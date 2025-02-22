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أسعار الدواجن اليوم السبت 22-2-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم في محافظة الفيوم، فيتو

استقرت  اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، عند اسعار الامس،  وتراوحت اسعار الفراخ البيضاء، اليوم السبت، ما بين 90 و100 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات بلغ 95 جنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 110 و125 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 90، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الأبيض ما بين 85 و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  110    و120 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130 إلى 140 جنيها، وسجل سعر كيلو الارنب البلدي 105 جنيها، والبط الميسكوفي 120 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 140 و155 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه 205 و225 جنيها وفي السوبر ماركت 230 جنيها، وكيلو الأوراك 105 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 105 جنيهات، كيلو صدور بالعظم 150 جنيها، كيلو الدبابيس 150 جنيها، كيلو شيش طاووق 205 جنيهات، كيلو حمام كداب 160 جنيها، كيلو كبدة صافى 150 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 210 جنيهات، كيلو بانيه شاورما مكعبات 210 جنيهات، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 210 جنيهات، كيلو الـجنحة 80 جنيها، كيلو الهياكل 55 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

محافظ الفيوم يتابع ملف التصالح في التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية

ارتفاع جديد في سعر الفراخ اليوم السبت 22 فبراير 2025

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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