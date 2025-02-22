صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

فشل شاب في إنهاء حياته، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لأحد الشباب في الهند، حاول الإقدام عدة مرات لإنهاء حياته، لكن القدر كان له قرار آخر، حيث نجا الشاب من عدة محاولات لإنهاء حياته، بعد عدة محاولات كانت كفيلة بصرعه في الحال.

شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة

ويظهر مقطع الفيديو المتداول للشاب الهندي، في ولاية ماديا برديش الهندية، الذي حاول الصعود لبناية مكونة من أربعة طوابق لإنهاء حياته، وبالفعل قام الشاب بإلقاء نفسه من الطابق، لكن القدر أنجاه من المحاولة، التي كادت تودي بحياته، وخاصة أن الشاب حاول قبل ذلك التخلص من نفسه مرتين، الأولى تحت عجلات سيارة وأخرى بشنق نفسه، لكنه فشل، وكان للقدر كلمة أخرى.

في ولاية ماديا برديش الهندية فشل شاب في الانتحار مرتين، مرة تحت عجلات سيارة وأخرى بشنق نفسه، وليتأكد أنه سيموت هذه المرة صعد فوق عمارة من 4 طوابق فقفز وسقط على أسلاك الكهرباء التي صعقته حتى تطاير الشرر واعتقد الجميع أنه مات لكنه نهض وفشل في الانتحار مجددًا. pic.twitter.com/AsnTXkIyFH — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 21, 2025

وأكد شهود العيان أن الشاب الهندي كان يُصر على إنهاء حياته، فقام بإجراء محاولة ثالثة للتخلص من نفسه، وليتأكد من نجاح محاولته، صعد هذه المرة فوق عمارة مكونة من أربعة طوابق، وقفز منها و سقط على أسلاك الكهرباء ، التي صعقته حتى تطاير منها الشرر، وأعتقد الجميع أنه توفى، لكنه نهض مرة أخرى وفشل في التخلص من نفسه للمرة الثالثة.



علق أحد النشطاء قائلًا: " مشهد مأساوي أنه وصل لهذه المرحلة من اليأس، ومن ناحية أخرى، قصته أشبه بمشهد من فيلم كوميدي أسود. ربما هذه المحاولات الفاشلة رسالة له بأن الحياة لم تنتهِ بعد، وأنه قد يكون مقدّرًا له شيء آخر لم يكتشفه بعد."



ورد أحد النشطاء قائلًا: "حالة هذا الشاب فريدة ومؤلمة في نفس الوقت، ولا يزال القدر يمنحه الفرص ليعيش"

وقال آخر: " وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجل.. صدق الله العظيم"

وعبر بعض النشطاء عن اندهاشهم قائلين: "من عجائب الهند أنهم يمكن أن يقدسون هذا الشاب ويقيمون له معبد ويعبدونه بسبب أنه لم يمت من كل هذه المحاولات"

الشاب الهندي بعد فشله في محاولة الانتحار، فيتو



ورد أحد النشطاء متعجبًا: "باقي له 4 محاولات أخرى ويصبح مثل القط بـ7 أرواح"

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "صعبة إنك توصل لمرحلة لست قادر فيها تقبل الحياة ولا تعرف أين تذهب وما الهدف منها وتشعر أن كل شي فيها يمشي عكس ما تتمناه تمامًا الله يهديه لما ينفذه ويمقنعه بالعدول عن رأيه."

وعبر أحد النشطاء عن دهشته فقال: "صعقة كهرباء أكثر من 15 ألف فولت ولم يُصرع؟! اتوقع أنه استحلاها، ويحسب أنه لن يموت، لكن سيأتي وقت ويموت بسبب حركاته حيث يمكن أن ي شيء قوي، ويعرف ان الله حق بعدها يموت بس المشكله وقتها لن يستطيع العودة"

وتحذر الأديان والمجتمع من الإقدام على التخلص من النفس، مؤكدين أن حالات اليأس التي تصيب البعض بالإمكان تجاوزها، وان القدر يختبر البشر ببعض الأحزان، لكن في حالة الصبر عليها سيأتي بعدما الفرح، والرضا يمنح الإنسان طاقة قوية للتغلب على ما يلاقيه من آلام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.