مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بالطالبية، والتحريات: اختل توازنها

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الرابع بمنطقة الطالبية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ورجحت التحريات الأولية، أن الفتاة اختل توازنها وسقطت من شرفة شقتها أثناء نشر الغسيل ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

سقوط فتاة بالطالبية

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا من الأهالى يفيد سقوط فتاة من شرفة شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة، أثر إصابتها بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وبسؤال أسرة الفتاة، قالوا إنها سقطت من شرفة الشقة بالطابق الرابع، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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