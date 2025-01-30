الخميس 30 يناير 2025
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شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

شاب يحاول الانتحار،
شاب يحاول الانتحار، فيتو

 تراجع شاب تركي معروف بسعيه الدائم للانتحار، عن محاولة جديدة أعقبت 231 محاولة سابقة، بعدما تلقى وعدًا رسميًا بتلبية مطلبين قدمهما للشرطة، أحدهما الحصول على ساندويتش يسد بها جوعه.

 

شاب تركي يحاول الانتحار 

 وقالت وسائل إعلام محلية، إن حسن (33 عامًا) الذي اشتهر بمحاولات الانتحار المتكررة في مختلف أنحاء تركيا، حط رحاله هذه المرة في أنطاليا، جنوب البلاد، وصعد مبنى مكونًا من خمسة طوابق للقفز من أعلاه.

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وأثار منظر الشاب، على حافة السطح، انتباه المارة، سيما أنه كان في إحدى يديه سكينًا وعبوة بلاستيكية تحوي سائلًا أصفرًا بيده الأخرى، وحبلًا حول رقبته، فأبلغوا الطوارئ بالحادث.

 وحضرت الشرطة والفرق الطبية سريعًا، وبدأت محاولات إقناع حسن بالعدول عن الانتحار بينما قامت فرقة الإطفاء بفتح إسفنج إنقاذ أسفل المبنى تحسبًا لإلقاء الشاب نفسه في أي لحظة.

واستطاع مسؤول الشرطة الذي تفاوض مع حسن، إقناعه بالابتعاد عن حافة المبنى في البداية، قبل أن يستمع لطلباته، حيث اشتكى من عدم تسلم مستحقاته المادية من فندق كان يعمل به، بجانب كونه جائعًا.

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تركيا انطاليا شاب تركي

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