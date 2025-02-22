السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القسام: تسليم الأسير هشام السيد دون مراسم احتراما لفلسطينيي الداخل

تسليم الاسرى
تسليم الاسرى

كشفت مصادر في كتائب القسام أن قرار تسليم الأسير الإسرائيلي هشام السيد سيتم دون أي مراسم، احترامًا لفلسطينيي الداخل، مؤكدة أن وجود شعار "هبة الكرامة" إلى جانب شعار "طوفان الأقصى" خلال عملية التسليم يعكس التكامل الشعبي في مواجهة الاحتلال.

أسير فلسطيني في صفوف الاحتلال

وأوضحت المصادر أن الاحتلال تخلى عن هشام السيد على مدار 10 سنوات، رغم أنه خدم في صفوفه، لمجرد كونه فلسطينيًا من الداخل.

وأكدت القسام رفضها لما وصفته بحالات "التجنيد الشاذة" لفلسطينيي الداخل في صفوف الاحتلال، مشددة على أن هذا الرفض يمثل موقفًا موحدًا لكل أطياف الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن تتم عملية التسليم في مدينة غزة دون أي مراسم رسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسير فلسطينى القسام الأسير هشام السيد كتائب القسام الأسير الإسرائيلي هشام السيد

الأكثر قراءة

غيابات الأهلي أمام الزمالك اليوم

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة (آخر تحديث)

إصابة 5 عمال بحروق إثر انفجار غلاية مياه بمصنع غزل المحلة

أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت, هذا العيار يسجل 4731 جنيها

شيكابالا يدعم لاعبي الزمالك معنويًا قبل لقاء الأهلي

القبض على صاحب شركة استثمار عقاري هارب من 292 سنة سجن في قضايا نصب

القصة الكاملة لمصرع آية عادل في الأردن.. شقيقتها تكشف آخر مكالمة معها قبل الوفاة.. أم لطفلين أحدهما رضيع.. يتيمة ووالدتها تعاني مرضا مزمنا.. والنشطاء يكشفون حقيقة الفيديو الصادم

سعر الإسترليني مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 22 فبراير 2025

منوعات

المزيد

انهيار مبنى بسبب حريق ضخم في الأرجنتين (فيديو)

سنراك في المحكمة، تهديد على الهواء بين ترامب وحاكمة ولاية مين بسبب المتحولين جنسيا (فيديو)

وداعا للازدحام، سيارة طائرة تحلق فوق المركبات في أول اختبار ناجح والسعر مفاجأة (فيديو)

بطريقة مسلسل "بريزون بريك" الشهير، لحظة هروب متهم من نافذة المحكمة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني بعد صدام دوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان؟

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية