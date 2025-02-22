القسام: تسليم الأسير هشام السيد دون مراسم احتراما لفلسطينيي الداخل

كشفت مصادر في كتائب القسام أن قرار تسليم الأسير الإسرائيلي هشام السيد سيتم دون أي مراسم، احترامًا لفلسطينيي الداخل، مؤكدة أن وجود شعار "هبة الكرامة" إلى جانب شعار "طوفان الأقصى" خلال عملية التسليم يعكس التكامل الشعبي في مواجهة الاحتلال.

أسير فلسطيني في صفوف الاحتلال

وأوضحت المصادر أن الاحتلال تخلى عن هشام السيد على مدار 10 سنوات، رغم أنه خدم في صفوفه، لمجرد كونه فلسطينيًا من الداخل.

وأكدت القسام رفضها لما وصفته بحالات "التجنيد الشاذة" لفلسطينيي الداخل في صفوف الاحتلال، مشددة على أن هذا الرفض يمثل موقفًا موحدًا لكل أطياف الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن تتم عملية التسليم في مدينة غزة دون أي مراسم رسمية.

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