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رياضة

القمة 129، الأهلي لم يذق طعم الخسارة بالدوري قبل مواجهة الزمالك الليلة

الأهلي
الأهلي

الدوري المصري، يعد فريق الأهلي هو الوحيد الذي حافظ علي سجله خاليا من الخسارة في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري، وذلك قبل مباراته اليوم أمام الزمالك في مباراة القمة.

وخاض الأهلي 14 مباراة في الدوري المصري نجح خلالها في الفوز في عدد 9 مباريات والتعادل في 5 مباريات دون تلقي أي خسارة.

 وعلي الجانب الآخر خاض الزمالك 14 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مثلها.

وتتجه أنظار جميع عشاق ومتابعي كرة القدم داخل مصر والوطن العربي، نحو ستاد القاهرة الدولي حيث تتجدد المواجهة الكلاسيكية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في القمة 129، المقرر لها مساء اليوم السبت ضمن الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.  

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك، في السابعة مساء اليوم السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 27 نقطة.

ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك 

1- بيراميدز 33 نقطة 
2- الأهلي 32 نقطة 
3- الزمالك 27 نقطة  
4- البنك الأهلي 25 نقطة 
5- المصري البورسعيدي 23 نقطة 
6- حرس الحدود 22 نقطة 
7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة 
8- طلائع الجيش 20 نقطة 
9- بتروجيت 19 نقطة 
10- فاركو 19 نقطة 
11- الاتحاد السكندري 18 نقطة 
12- سموحة 17 نقطة 
13- زد اف سي 16 نقطة 
14- غزل المحلة 14 نقطة 
15- إنبي 12 نقطة 
16- الإسماعيلي 12 نقطة 
17- الجونة 10 نقاط
18- مودرن سبورت 9 نقاط

 

وانطلقت أمس الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجت مع حرس الحدود.

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشرة المقرر لها اليوم السبت مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي.

مواعيد  مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري

إنبى 1-0 سموحة (انتهت)

فاركو 0-0 مودرن سبورت (انتهت)

البنك الأهلي 3-2 الاتحاد السكندري (انتهت)

بتروجيت 2-2 حرس الحدود (انتهت)

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الاهلى ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد إف سي ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء 

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.
ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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