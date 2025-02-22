كلاسيكو الكرة المصرية.. لمن الغلبة فى القمة 129 بين الأهلي والزمالك؟.. كولر وبيسيرو وجهًا لوجه لأول مرة.. السويسرى يُجهز 3 مفاجآت فى الديربي.. والبرتغالى يبحث عن المصباح السحري

لا حديث يعلو عن القمة المرتقبة فى الكرة المصرية والمحدد لها السابعة مساء اليوم السبت بين القطبين الأهلى والزمالك فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من مباريات الدورى المصرى الممتاز.

المعنويات مرتفعة فى الجزيرة

يدخل الأهلى مباراة القمة أمام الزمالك بمعنويات مرتفعة بعد الفوز مؤخرًا على الإسماعيلى برباعية تاريخية واستمرار النتائج الإيجابية فى مباريات الدراويش، حيث لم يخسر الأهلى من الإسماعيلى منذ عام 2010، وذلك بعد أن حقق انتصارًا جديدًا عليه برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين هذا الأسبوع على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك يبحث عن طوق النجاة

فى الوقت الذى يعانى فيه الزمالك بعد التعادل الإيجابى 1-1 أمام بتروجيت فى أول مباراة رسمية للمدير الفنى الجديد جوزيه بيسيرو، الذى تولى المهمة مؤخرًا خلفًا للسويسرى كريستيان جروس الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج مع الفريق.

الأهلى يسعى لتأكيد تفوقه فى القمة

فوز الأهلى بالقمة المرتقبة يوم السبت المقبل يعيده من جديد إلى قمة الدورى ويؤكد تفوقه على الزمالك، خاصة بعد فوزه مؤخرًا على الأبيض فى نهائى السوبر المحلى بالإمارات، فى حين يسعى الزمالك لاستعادة الانتصارات من جديد فى الديربى بعد أن سبق وفاز فى المباراة قبل الأخيرة على الأهلى بركلات الترجيح أيضًا فى السوبر الأفريقى الذى أقيم فى السعودية.

سنة أول قمة فى القطبين

مباراة القمة بين الأهلى والزمالك هذه المرة تحمل مذاقًا مختلفًا، خاصة وأنها تأتى أيضًا مع انتهاء موسم الانتقالات الشتوية، حيث دعم الأهلى صفوفه بالعديد من العناصر الواعدة التى ستدخل بدورها سنة أول قمة بخوض مباراة الزمالك، ويأتى فى مقدمتها نجم الزمالك الأسبق المغربى أشرف بن شرقي، وأحمد رضا الوافد حديثًا من صفوف بتروجيت، بالإضافة إلى مصطفى العش الذى تعاقد معه الأهلى قادمًا من صفوف نادى زد لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى السلوفينى جراديشار مهاجم الأهلى الذى نجح فى تثبيت أقدامه سريعًا مع القلعة الحمراء بإحرازه 3 أهداف فى انطلاقة مشواره مع القلعة الحمراء.

فى حين يتواجد من الزمالك فى سنة أولى قمة عدد من العناصر الجديدة التى استقدمها الأبيض فى الميركاتو الشتوي، وأبرزها التونسى أحمد الجفالى ومحمود جهاد والمغربى صلاح الدين مصدق بجانب أحمد حسام القادم من الجونة.

مكاسب تنتظر الأهلى حال الفوز بالكلاسيكو

فوز الأهلى بالقمة يؤكد استمرار حالة الاستقرار التى يعيشها الأحمر مؤخرًا تحت القيادة الفنية للسويسرى مارسيل كولر، فى حين سيزيد من أوجاع الزمالك الذى يعيش حالة من التخبط سواء على الصعيد الإدارى أو الفنى بسبب أزمة المستحقات المالية وغياب الهيكل الإدارى المنوط به إدارة فريق الكرة، مع وجود خلافات بالجملة بين أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك وإبعاد مسئولين بالإدارة عن ملف الكرة وتشكيل لجنة تخطيط جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هذا الموسم الذى يسعى فيه الزمالك للعودة من جديد للمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا التى ابتعد عنها طوال المواسم الثلاثة الأخيرة التى تواجد خلالها للمشاركة فى الكونفدرالية الإفريقية.

أسلحة كولر وبيسيرو يبحث عن الفانوس السحري

كولر يحشد أسلحته لمباراة القمة وبدأ بالفعل فى تجهيز 3 مفاجآت فى تشكيل الفريق، أبرزها أشرف بن شرقى لاعب الزمالك السابق الذى سيتواجد ضمن قائمة الفريق وفقًا لما أكدته مصادر داخل النادى الأهلى على أن تكون مشاركته فى جزء من المباراة استغلالًا للعامل النفسى خاصة وأنه كان أحد نجوم الزمالك فى المواسم السابقة قبل رحيله عن صفوفه وانتقاله للعب فى الدورى الإماراتى ومن بعده الدورى القطري.

كولر يجهز أيضًا لتشكيل قوة هجومية كبيرة فى الخط الأمامى بتواجد إمام عاشور وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة، بالإضافة إلى الفلسطينى وسام أبو على العائد مؤخرًا من الإصابة فى العضلة الخلفية.

مفاجآت سويسرية وأزمة برتغالية

ثالث المفاجآت التى يجهزها كولر هى تفكير المدرب السويسرى فى الاعتماد على الثنائى الهجومى وسام أبو على وجراديشار منذ بداية المباراة وتعديل طريقة اللعب من أجل مباغتة الزمالك الذى يعلم جيدًا أن كولر يعتمد دائمًا على مهاجم وحيد وأسفله ثنائى قاعدة مثلث، وهو ما قد يعدل عنه المدرب السويسرى حال الاستقرار على الدفع بثنائى هجومى متمثل فى الفلسطينى والسلوفيني، وهو ما تكشف عنه الحصص التدريبية الأخيرة للفريق الأحمر.

وفى المقابل تبقى أوراق الزمالك الهجومية محدودة أمام البرتغالى بيسيرو المدير الفنى الجديد للفارس الأبيض الذى يبحث عن فانوس سحرى ممثل فى لاعب قادر على قيادة الفريق هجوميًا، خاصة مع الإصابات الأخيرة التى ضربت عددًا من النجوم، وأبرزهم عبد الله السعيد ومؤخرًا أحمد سيد زيزو، ومع إيقاف ناصر ماهر وعدم لحاقه بالمباراة بسبب الطرد الذى حصل عليه مؤخرًا فى إحدى مباريات الدوري، ومع ابتعاد شيكابالا نجم الزمالك عن الصورة أيضًا بسبب عدم انتظام مشاركته مع مدرب الفريق السابق جروس قبل التعاقد مع البرتغالى جوزيه بيسيرو.

موقف المكافآت فى القطبين قبل الديربي

المثير فى الأمر أيضًا وفقًا للمعلومات القادمة من القطبين أن النادى الأهلى تحفظ على فكرة رصد مكافآت خاصة للاعبيه حال الفوز بالقمة 129، خاصة وأن نتيجة المباراة لن تكون حاسمة أو مصيرية فى تحديد بطل الدورى بجانب فارق المستوى حاليًا بين الفريقين سواء على صعيد النتائج أو اسكواد الفريق أو الجاهزية الفنية والبدنية.

فى الوقت الذى يرغب فيه الزمالك فى تحفيز لاعبيه برصد مكافآت مالية ضخمة من أجل تحقيق الفوز على الأهلى واستعادة الثقة المفقودة مؤخرًا بعد النتائج المهتزة للفريق فى مسابقة الدورى تحت قيادة جروس قبل رحيله والتعاقد مع جوزيه بيسيرو.

بيسيرو أيضًا بدوره منح تأكيدات لإدارة الزمالك أنه مازال فى بداية مهمته مع الفريق، ولكنه يعلم جيدًا حجم وأهمية وشعبية الديربى المرتقب أمام الأهلى الذى سبق وأن تولى قيادته الفنية قبل عشر سنوات تقريبًا. ولكنه فى الوقت نفسه لا يراهن على تحقيق الفوز فى ظل الفوارق الفنية والبدنية والنفسية بين الفريقين، ولكنه أكد على أنه سيبذل قصارى جهده من أجل قيادة الزمالك لحصد نقاط المباراة الثلاث وتقديم أولى هداياه لجماهير الزمالك المتعطشة لعودة الفريق إلى الانتصارات من جديد بداية من مباراة القمة أمام الغريم التقليدى النادى الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.