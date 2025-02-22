الصدارة لنجم الأحمر، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر إمام عاشور لاعب الأهلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف قبل مباراة القمة المقرر لها اليوم في السابعة مساء باستاد القاهرة.

واحتسبت رابطة الأندية المحترفة هدف الزمالك في مرمي بتروجت لصالح مدافع الفريق البترولي في مرماه بدلا من ناصر منسي ليتواجد مهاجم الزمالك في المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري برصيد 6 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك

1 - إمام عاشور، الأهلي، 9 أهداف

2 - أسامة فيصل، البنك الأهلي، 7 أهداف

3 - عمرو ناصر، فاركو، 6 أهداف

3- ناصر منسي، الزمالك، 6 أهداف

4- فيستون ماييلي، بيراميدز، 5 أهداف

5- ياو أنور، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- محمد علي بن حمودة، غزل المحلة،5 أهداف

5- محمود عبد الحفيظ زلاكة، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف

6- محمود ممدوح، حرس الحدود، 4 أهداف

6- جودوين شيكا أوكوارا، طلائع الجيش، 4 أهداف

6- مصطفى فتحي، بيراميدز، 4 أهداف

وانطلقت أمس الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجت مع حرس الحدود.

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشرة المقرر لها اليوم السبت مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري

إنبى 1-0 سموحة (انتهت)

فاركو 0-0 مودرن سبورت (انتهت)

البنك الأهلي 3-2 الاتحاد السكندري (انتهت)

بتروجيت 2-2 حرس الحدود (انتهت)

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الاهلى ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد إف سي ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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