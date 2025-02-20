نجم الأهلي يغرد، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ 15

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر إمام عاشور مهاجم الأهلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ 15، والتي تشهد مباراة القمة المرتقبة بين القطبين الأهلي والزمالك.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ 15

إمام عاشور الأهلي 9 أهداف

ناصر منسي الزمالك 6 أهداف

عمرو ناصر فاركو 6 أهداف

أسامة فيصل البنك الأهلي 6 أهداف

فيستون ماييلي بيراميدز 5 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 5 أهداف

محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 5 أهداف

محمود ممدوح حرس الحدود 4 أهداف

جودوين شيكا أوكوارا طلائع الجيش 4 أهداف

ياو أنور البنك الأهلي 4 أهداف

مصطفى فتحي بيراميدز 4 أهداف

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ 15 بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة وذلك قبل مباراة القمة المرتقبة بين القطبين.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 15

1- بيراميدز 33 نقطة

2- الأهلي 32 نقطة

3- الزمالك 27 نقطة

4- المصري البورسعيدي 23 نقطة

5- البنك الأهلي 22 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

7- حرس الحدود 21 نقطة

8- طلائع الجيش 20 نقطة

9- بتروجت 18 نقطة

10- الاتحاد السكندري 18 نقطة

11- فاركو 18 نقطة

12- سموحة 17 نقطة

13- زد اف سي 16 نقطة

14 -غزل المحلة 14 نقطة

15- الإسماعيلي 12 نقطة

16- الجونة 10 نقاط

17- إنبي 9 نقاط

18- مودرن سبورت 8 نقاط.

وتنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجيت مع حرس الحدود.

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشر المقرر لها السبت المقبل مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشر من الدورى المصري



الجمعة 21 فبراير



انبى ضد سموحة..4 عصرًا

فاركو ضد مودرن سبورت..4 عصرًا

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

بتروجيت ضد حرس الحدود..7 مساء

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الاهلى ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد اف سى ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.



ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.



وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.