السبت 22 فبراير 2025
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رياضة

بيسيرو يحدد برنامج الزمالك الأخير قبل مواجهة الأهلي في القمة

بيسيرو
بيسيرو

حدد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، برنامجًا خاصًا للاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

يهدف بيسيرو من خلال هذا البرنامج إلى تحفيز اللاعبين وزيادة تركيزهم قبل لقاء القمة الذي يعد واحدًا من أهم المباريات في الموسم.

ويبدأ البرنامج بمحاضرة فنية في الثالثة عصر اليوم، حيث سيعرض بيسيرو للاعبين أبرز النقاط الفنية والتكتيكية التي سيتم تطبيقها خلال المباراة.

ستكون المحاضرة فرصة لشرح خطة اللعب، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالواجبات الدفاعية والهجومية، بالإضافة إلى التحذير من الأخطاء التي قد تكلف الفريق غاليًا أمام الأهلي.

بعد المحاضرة، يتوجه الفريق إلى استاد القاهرة في الخامسة والنصف مساءً، حيث سيبدأ اللاعبون عمليات الإحماء استعدادًا للمباراة.

ومن المقرر أن تتضمن فترة الإحماء تدريبات على التمريرات السريعة والتحركات الجماعية، بالإضافة إلى بعض التدريبات الفردية لاستعادة الحدة البدنية.

يسعى بيسيرو من خلال هذا البرنامج إلى ضمان استعداد لاعبيه بشكل كامل، وتحقيق أقصى استفادة من كل دقيقة قبل المباراة.

ويحظى اللقاء بأهمية كبيرة للجماهير والجهاز الفني للفريق، حيث يسعى الزمالك للظهور بأداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز مركزه في الدوري.

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