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محافظات

خريطة منافذ ومعارض السلع الغذائية المخفضة بقرى ومدن الفيوم

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

أعلنت محافظة الفيوم عن عناوين  معارض ومنافذ بيع السلع المخفضة المنتشرة بقرى ومركز المحافظة وبلغ عددها 82 منفذا ومعرضا، وتستمر في العمل طوال شهر رمضان المبارك، لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر، والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة طوال أيام الشهر المبارك.

محافظ الفيوم يفتتح بعض المعارض

وكان قد افتتح  محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، يرافقه الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، بعض معارض أهلا رمضان  لبيع السلع، والمواد الغذائية، ومستلزمات شهر رمضان الكريم، بأسعار مخفضة، المنتشرة بمدينة الفيوم.

محتويات معارض أهلا رمضان

وتحتوي المعارض المختلفة، علي عدة أقسام  تشمل  السلع الغذائية الأساسية، من اللحوم، والأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والسمنة، والبقوليات، والعسل، والعصائر، والتوابل، والمنظفات ومنتجات الألبان، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل، وتأكد المحافظ من تخفيضات أسعار السلع المعروضة، وبيعها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

تغطية احتياجات المواطن البسيط ضمن أولويات القيادة السياسية

 وقال محافظ الفيوم، إن استمرار المعارض وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بالقدر الكافي الذي  يغطي احتياجات المواطنين، يتناسب مع رؤية القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، وتوفير متطلباتهم الحياتية والأساسية.

دور منظمات المجتمع المدني في توفير السلع بأسعار مخفضة

وأضاف محافظ الفيوم، أن منظمات المجتمع المدني، تلعب دورا هاما في  تنظيم معارض بيع السلع بأسعار مخفضة، والمشاركة في المبادرات التي تستهدف رفع العبء عن كاهل غير القادرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

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وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار، ومنع احتكار وتخزين السلع، خاصة ونحن مقبلون علي شهر رمضان الكريم.

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الفيوم أهلا رمضان السلع المخفضة منتفذ ومعارض بيع السلع المخفضة شهر رمضان المبارك

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