السياحة تضع اللمسات النهائية لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. توقعات باستقبال 3 ملايين سائح سنويا.. و5 آلاف دولار سعر تذكرة الزيارة في أوقات العمل غير الرسمية

تسارع وزارة السياحة والآثار خطواتها للانتهاء من التجهيزات النهائية لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي سيتم افتتاحه رسميا في الـ3 من يوليو المقبل بكامل تشغيلية بما فيها قاعات الملك الذهبي توت عنخ آمون والذي ستعرض المجموعة الأثرية الكاملة لأول مرة منذ اكتشافها في 1922 بالأقصر.

وبدأت هيئة المتحف المصري الكبير، اليوم السبت، تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية والمناطق التي تشهد تشغيلًا تجريبيًا بالمتحف، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة هيئة المتحف في جلسته الأخيرة، وفي ضوء استمرار التشغيل التجريبي الحالي بالمتحف.

المواعيد الرسمية لزيارة قاعات المتحف المصري الكبير

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن هذه المواعيد ستكون صيفًا وشتاءً طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، وستكون حتى الساعة الرابعة عصرًا خلال شهر رمضان المبارك.

مواعيد الزيارة المتحف المصري الكبير

وأضاف أن المتحف المصري الكبير سيشهد فتحًا مسائيًا يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم وضع تخطيط واضح تماما بشأن زيادة الترويج السياحي مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وتوقع أن يجذب المتحف المصري الكبير لوحده ما لا يقل عن 3 ملايين سائح رقم إضافي عن أعداد السائحين المسجلين العام الماضية، مشيرا إلى أن فاعلية افتتاح المتحف المصري الكبير ستكون فعالية عالمية وفريدة من نوعها تعكس مكانة مصر الثقافية والأثرية".

سيناريوهات العرض بالمتحف المصري الكبير

ويقدم المتحف المصري الكبير تجربة فريدة للزائرين، ويبدأ مسار الزيارة برؤية المسلة المعلقة وهي مسلة الملك رمسيس الثاني أول مسلة معلقة فى العالم، ويستطيع الزائر أن يرى خرطوش الملك أسفل جسم المسلة، والذي يظهر للمرة الأولى منذ آلاف السنين.

ومن المقرر أن يعرض المتحف المصري الكبير أكثر من 50 ألف قطعة أثرية تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة ومعتقدات المصريين القدماء وعاداتهم وتكتشف أسرار التحنيط والطقوس الجنائزية.

آخر القطع الآثرية التي سيتم نقلها للمتحف المصري الكبير

وأكدت مصادر بـ وزارة السياحة والآثار، أن أخر القطع الآثرية التي سيتم نقلها لـ المتحف المصري الكبير هي بعض القطع الأثرية الخاصة بمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون وهي معروضة بعده متاحف وهي المتحف المصري بالتحرير والذي يعرض كرسي العرش والقناع الجنائزي الذهبي لتوت عنخ آمون والتابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون وعدد آخر من التمائم والحلي والمقتنيات الخاصة بالملك، وسيتم نقلهم الي المتحف المصري الكبير فور تحديد الموعد النهائي للمتحف المصري الكبير.

وأوضحت المصادر أن هناك 10 قطع أثرية من مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون معروضة بمتحف شرم الشيخ الدولي، كما يوجد 10 قطع آخرين معروضة أيضا بمتحف الغردقة يجري الاستعانة بهم لإثراء العرض بمتحفي شرم الشيخ والغردقة، وسيتم نقلهم الي المتحف المصري الكبير فور إعلان الموعد النهائي لافتتاح المتحف المصري الكبير أيضا.

وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن أسعار تذاكر الزيارة الخاصة لقاعات المتحف المفتوحة للزيارة، وذلك ضمن خطوات التشغيل التجريبي لقاعات العرض، لاختبار الأجهزة التشغيلية بالمتحف استعدادا للتشغيل الرسمي والمقرر له العام الجاري.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير في أوقات العمل الرسمية

وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير في اخطارها المرسل لغرفة شركات السياحة، أنه تم تحديد أسعار تذاكر الزيارة خلال مواعيد العمل الرسمي بما فيها مواعيد الفتح المسائي بـ200 جنيه للفرد المصري و25 دولارا للزائرين غير المصريين، على أن يتم العمل بتلك الأسعار حتى الـ3 من يوليو المقبل.

أسعار تذاكر الزيارة في أوقات غير العمل الرسمية

وأشارت هيئة المتحف المصري الكبير أنه تم تحديد أسعار تذاكر الزيارة لمواعيد العمل غير الرسمية «الفتح الخاص» بـ5000 دولار أو ما يعادلها لعدد لا يتجاوز 35 فردا بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد، مضافا إليها 10 دولارات لكل فرد إضافي عن العدد المحدد بـ35 فردا.

وقالت الهيئة إنه تم تحديد أسعار تذاكر الزيارة اعتبارا من الـ4 من يوليو المقبل بـ200 جنيه للزائر المصري و30 دولارا للزائر الغير المصري، وذلك للدخول أثناء مواعيد العمل الرسمية بما فيها العمل خلال الفترة المسائية.

وتابعت الهيئة أنها فيما بأسعار تذاكر الدخول في مواعيد العمل غير الرسمية، فتم تحديد أسعار تذاكر الزيارة بـ5000 دولار، أو ما يعادلها بشرط أن لا يتجاوز العدد 35 فردا، بالإضافة إلى مقابل الدخول للأفراد يضاف إليها 10 دولارات لكل فرد إضافي عن العدد المحدد بــ35 فردا.

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